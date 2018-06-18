ВАЗ влетів у припарковану фуру: водій дивом вижив
Ввечері 18 червня у Києві сталась в аварія, в якій, на щастя, обійшлось без жертв.
Як інформує спільота dtp.kiev.ua, аварія сталась на Братиславській трасі у Києві.
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Легковик ВАЗ влетів у припарковану на узбіччі вантажівку.
Водій був у салоні один і дивом залишився живим.
Лобову частину легковика буквально сплюснуло під вагою фури.
За словами очевидців, вибиратись із салону чоловікові допомагали рятувальники. Його госпіталізували.
Джерело: 24 Канал
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