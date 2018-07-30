Важка перемога "Динамо", принизлива поразка "Маріуполя": головні підсумки 2-го туру УПЛ

Шість матчів другого туру УПЛ подарували чимало емоцій. А також тем для роздумів – проблеми "Динамо" перед матчем з "Шахтарем" та "Славією", провальна гра "Маріуполя" напередодні матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи. Але є й клуби, які приємно дивують своєю грою.

Загальні враження

Українські команди помалу входять в сезон. Дехто зі старту починає показувати якісну гру, дехто ще досі неготовий. Щодо останнього твердження – це про львівські "Карпати", чий тренер Олег Бойчишин заявив, що команда готова грати лише 60-65 хвилин. Хоча матч проти "Чорноморця" показав, що команда перестала грати одразу з початку другого тайму.

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Також незрозуміла ситуація з "Маріуполем". Після важкого виїзду до Швеції на матч кваліфікації Ліги Європи проти "Юргордена", маріупольці вдома були просто знищені "Десною". Так, на гру вплинув швидкий гол вже на третій хвилині. Але обидва форварди чернігівців Хльобас та Філіппов просто знищили захисників "Маріуполя" у їх же штрафному майданчику. Та й "Десна" за день до матчу "Маріуполя" в ЛЄ провела не менш важкий матч в УПЛ проти "Шахтаря".



Поки не вражає "Ворскла". Бронзовий призер попередньої першості разом з "Маріуполем" та "Арсенал-Київ" єдині команди, які поки не вигравали. При цьому полтавчанам представляти Україну на груповому етапі Ліги Європи. І якщо поразку від "Динамо" серед тижня на важкому полі після однієї помилки воротаря можна сприйняти як випадковість, то відсутність гри у матчі проти "Олімпіка" вже викликає занепокоєння. Зате донеччани на повну скористалися своїм моментом у цьому матчі та здобули перемогу.

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Зате вражає "Олександрія". З врахуванням попереднього чемпіонату, у команди 7 перемог поспіль. Зараз ніхто з команд УПЛ не має такого показника. Команда Шарана не програє у 14-ти останніх матчах (так, варто зазначити, що минулий сезон олександрійці закінчували у нижній шістці, де і суперники простіші). А щодо домашнього матчу проти "Зорі", можна сказати, їм дещо пощастило, адже луганці залишилися в меншості після травми Громова. Тим не менше, три очки в активі "Олександрії" і місце серед лідерів УПЛ.

Занепокоєння викликає і "Зоря". Влітку команда залишилася без форварда (черговий раз), а Громов, який вийшов попереду, травмувався. Відтак виникає питання – як Юрій Вернидуб планує виходити з цієї ситуації.



Щодо "Шахтаря", то "гірники" виконали свою програму-мінімум проти "Арсенал-Київ". "Каноніри" поки нічим хорошим не відзначилися в УПЛ. Тренеру Раванеллі не вдається вибудувати гру команди. З такою грою на киян очікує ще не один розгром. Єдине питання: на скільки вистарчить терпіння італійця чи власників "Арсенал-Київ" щодо цього?

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Натомість інший новачок (фактичний, а не згідно з юридичної сторони) – ФК "Львів" понад 90 хвилин протистояв "Динамо". І цілком успішно. І могли львів'яни розраховувати на очки, якби не гол Русина. 19-річний форвард за хвилину до цього тільки вийшов на поле. Найцікавіше у цій ситуації те, що Русин – вихованець ФК "Львів". Тож взяття воріт він не святкував. І це його третій гол за "Динамо" у чотирьох матчах (до цього він забивав ще у Лізі Європи та Кубку України минулого сезону). При цьому у цих іграх він виходив на заміну та провів загалом трохи більше, аніж 30 хвилин. Джокер Хацкевича?



"Чорноморець" же, попри те, що Ангелу Червенкову довелося збирати команду перед стартом чемпіонату, показує доволі непогану гру. У другому таймі матчу проти "Карпат" вони створили чимало нагод, але відзначитися не вдалося. Тим не менше, команда не виглядає явним аутсайдером.

Матч туру

На це звання претендувало одразу дві гри – "Львова" проти "Динамо" та "Маріуполя" проти "Зорі". Але за загальним враженням тут перевага на стороні матчу у Львові. Допомогло цьому й те, що на гру прийшло 10115 осіб, що стало рекордом УПЛ цього сезону (правда протримається цей рекорд лише до п'ятниці, 3 серпня, коли "Динамо" на НСК "Олімпійський" прийматиме "Шахтар"). Окрім того, обидві команди показали доволі динамічну гру. Ясна річ, що "Львів" грав від оборони. Тим не менше, "городяни" на засіли в захисті, а теж мали декілька моментів поблизу воріт Бойка. Тим не менше, поразка на останніх хвилинах матчу.

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Команда туру

Тут без заперечень стає чернігівська "Десна". Саме за командну роботу. Команда доволі легко справлялася в обороні (єдина помилка Гітченка призвела до взяття воріт), і неодноразово загрожувала воротам Худжамова. Відзначитися вдалося чотири рази, і УПЛ отримала двох авторів дубля вже у другому турі.

Розчарування туру

А тут вже "Маріуполь". Після матчу проти "Юргордену" не очікувалося такої гри від азовців. Відтак є певні побоювання за гру у четвер, 2 серпня, в Одесі проти шведів. Так, команда не має довгої лавки запасних, щоб безболісно проводити ротацію складу. Та все ж...

На "розчарування" ще претендував і "Арсенал-Київ", але щодо цієї команди поки ніяк очікувань.

Гол туру

На це звання могли б претендувати і голи у виконанні Мораєса у ворота "Арсенал-Київ", і Русина у ворота "Львова". Натомість буде гол Балашова у ворота "Ворскли". Гравець реалізував вихід сам на сам з воротарем після швидкісного розіграшу штрафного удару.

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