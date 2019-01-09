Важкі життєві ситуації: як надати першу психологічну допомогу

Про першу психологічну допомогу зазвичай іде мова, коли стається непередбачуваний інцидент, наприклад ДТП, на місці якого рідко є фаховий психолог. Однак є свідки чи перехожі, які можуть допомогти і тим, хто отримав психологічну травму.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла психолог ГО "Development foundation" Ольга Яковлева.

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За її словами, якщо потерпілий перебуває у стані шоку, то дуже бажано людині, яка надає допомогу, вміти робити це правильно. Як правило, спочатку працюють дуже прості речі: теплий чай чи вода, плед (якщо є можливість). Коли потерпілий починає трішки усвідомлювати, що сталося – сприймає мову та готовий вислухати, тоді з ним можна почати говорити.

Психолог Ольга Яковлева “Зазвичай спочатку людина все заперечує ("цього не може бути"), повертається до минулого і починає себе або когось іншого звинувачувати у тому, що сталося. Може, навпаки, "залітати" у майбутнє, яке завжди викликає страх. Тоді варто її дуже спокійно "заземлити" та повернути у момент "тут і зараз". Наприклад, запитати, чи зручно їй сидіти, або дати паперову хустинку і запитати, чи подобається її аромат. Тобто спробувати "вибити" людину з того стану, у якому вона перебуває. Вихід із найбільших криз починається з елементарних речей”.

Фахівець наголосила, якщо людина керована і готова приймати допомогу – важливо давати їй випити води кожні 20 хвилин. Це радять, зокрема, ізраїльські психологи, які працюють при терактах та з жертвами травмуючих подій. Крім цього, важливо посприяти спілкуванню потерпілих із близькими людьми.



Людині, яка знаходиться у стресі потрібно дати випити теплий напій

Також дуже важливим є дихання: варто попросити потерпілого подихати і робити це разом з ним, даючи чіткі команди, наприклад: вдихаємо через ніс, пропускаємо це повітря через себе, слідкуємо за своїм повітрям. Спокійний тон і правильне дихання приводить людину у більш-менш емоційно-нейтральний стан. Тоді з нею можна поступово розробляти план наступного кроку.

Психолог Ольга Яковлева “ Я спочатку пропоную людині подихати. Якщо бачу, що дихання у неї більш-менш стабілізується і очі просвітлюються, прошу її назвати свій стан: що вона зараз відчуває. Якщо вона не може цього зробити, спокійно пропоную варіанти. Коли людина каже, наприклад, "мені сумно", тоді питаю, як вона б хотіла почуватися, і пропоную згадати якусь подію з дитинства чи недалекого минулого, де їй було добре. Коли вона починає згадувати, намагаюся деталізувати: який був запах, світло тощо. Це і є особиста копінг-стратегія (те, що робить людина, щоб впоратися зі стресом ) – коли їй буде погано, вона може пригадати цю ситуацію і деталізувати її, перемкнувшись таким чином на щось приємне ”.

Після надання першої допомоги потерпілого, якщо є необхідність, варто перенаправити до фахівців. Це може бути як психолог чи психотерапевт, так і, наприклад, соціальна служба. Все залежить від ситуації. Наприклад, коли сталася трагедія і хтось втратив близьку людину ​– поки не відбудеться похорон, будь-яка подальша допомога просто не спрацює. Тобто тут передусім варто знайти ритуальне бюро, якщо є потреба, залучити сусідів чи рідних, які допоможуть саме з похованням, приготуванням поминального обіду і необхідними для цього грошима.

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Зазначимо, що існує мобільний додаток PFAmobileUkraine, який можна безкоштовно скачати на Android. Програма містить детальний алгоритм дій при наданні першої психологічної допомоги та створена для того, щоб попередити посттравматичний синдром і правильно використати час, коли сильний стрес переростає у хворобу.

Про важливість психологічної підтримки та як зрозуміти, що вам потрібна допомога психолога – читайте у матеріалі.

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