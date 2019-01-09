Важкі життєві ситуації: як надати першу психологічну допомогу
Про першу психологічну допомогу зазвичай іде мова, коли стається непередбачуваний інцидент, наприклад ДТП, на місці якого рідко є фаховий психолог. Однак є свідки чи перехожі, які можуть допомогти і тим, хто отримав психологічну травму.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла психолог ГО "Development foundation" Ольга Яковлева.
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За її словами, якщо потерпілий перебуває у стані шоку, то дуже бажано людині, яка надає допомогу, вміти робити це правильно. Як правило, спочатку працюють дуже прості речі: теплий чай чи вода, плед (якщо є можливість). Коли потерпілий починає трішки усвідомлювати, що сталося – сприймає мову та готовий вислухати, тоді з ним можна почати говорити.
Фахівець наголосила, якщо людина керована і готова приймати допомогу – важливо давати їй випити води кожні 20 хвилин. Це радять, зокрема, ізраїльські психологи, які працюють при терактах та з жертвами травмуючих подій. Крім цього, важливо посприяти спілкуванню потерпілих із близькими людьми.
Людині, яка знаходиться у стресі потрібно дати випити теплий напій
Також дуже важливим є дихання: варто попросити потерпілого подихати і робити це разом з ним, даючи чіткі команди, наприклад: вдихаємо через ніс, пропускаємо це повітря через себе, слідкуємо за своїм повітрям. Спокійний тон і правильне дихання приводить людину у більш-менш емоційно-нейтральний стан. Тоді з нею можна поступово розробляти план наступного кроку.
Після надання першої допомоги потерпілого, якщо є необхідність, варто перенаправити до фахівців. Це може бути як психолог чи психотерапевт, так і, наприклад, соціальна служба. Все залежить від ситуації. Наприклад, коли сталася трагедія і хтось втратив близьку людину – поки не відбудеться похорон, будь-яка подальша допомога просто не спрацює. Тобто тут передусім варто знайти ритуальне бюро, якщо є потреба, залучити сусідів чи рідних, які допоможуть саме з похованням, приготуванням поминального обіду і необхідними для цього грошима.
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Зазначимо, що існує мобільний додаток PFAmobileUkraine, який можна безкоштовно скачати на Android. Програма містить детальний алгоритм дій при наданні першої психологічної допомоги та створена для того, щоб попередити посттравматичний синдром і правильно використати час, коли сильний стрес переростає у хворобу.
Про важливість психологічної підтримки та як зрозуміти, що вам потрібна допомога психолога – читайте у матеріалі.
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