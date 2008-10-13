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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Важкий старт

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      Важкий старт

      На старті виборчих перегонів деякі політики посіяли сумнів, що вони взагалі будуть.

      БЮтівці, які постійно ставлять палки в колеса ініціаторам дочасних виборів кажуть, - рішення президента було неправомірним. Мовляв, підстав у нього на це не було. Відтак, кажуть біло-сердечні, суд це має лише довести.Валерій Писаренко(народний депутат VI скликання, БЮТ): “ Виборів позачергових в Україні не буде. Це сьогодні підтверджується судовими інстанціями, це підтверджується позицією 70% населення України .”Тим часом слуги феміди в апеляційному адмінсуді Києва спробують вкотре розібратися у справі. Скаргу секретаріату президента на ухвалу окружного суду, який призупинив дію указу про розпуск парламенту слухатимуть у понеділок після обіду. Напередодні через клопотання БЮТівців слухання довелось перенести. У Секретаріаті Президента нарікають, що біло-сердечні усіма можливими способами намагаються затягти розгляд справи.Руслан Кирилюк(представник інтересів Секретаріату Президента у суді): “Наразі у суду є копії відповідних матеріалів і відповідно до постанови пленового вищого адміністративного суду, оскільки оскарження такої ухвали про забезпечення позову не зупиняє розгляду справи по суті, апеляційний суд має право розглядати цю справу на підставі копій а не оригіналів документів, однак представники БЮТ всіляко намагаються затягнути розгляд цього питання. ”Так чи інакше, а судовий серіал очевидно буде довгим. Напередодні рішення окружного суду, з яким сперечається Банкова оскаржила генпрокуратура. А згодом від прес-служби Президента стало відомо, що і самі бютівці подали скаргу на ухвалу за своїм же позовом.Засумнівались, що вибори вдасться провести 7 грудня, як то прописано в указі Президента і регіонали. Зокрема Дмитро Табачник каже, вкластись у 50 днів з виборчою кампанією - нереально.
      blog_ava
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      24 травня
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      Теги: Новини України
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      Новини за 13 жовтня 2008
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