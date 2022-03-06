Важко, але доставляємо, – Радуцький про ситуацію з ліками в найгарячіших точках України
У регіони України, де відбуваються найгарячіші бої, важко завозити медикаменти. Однак цю ситуацію продовжують налагоджувати.
Ліки доставляють насамперед в медичні заклади. Про це в ефірі 24 каналу розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
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"Щодо Харкова, важко, з великими проблемами, але ліки доставляємо. Проблемно і в Херсоні, але там ще є запаси, хоча критично малі", – наголосив Радуцький.
За медикаментами треба звертатися в лікарні
За його словами, кожного дня надходить велика кількість медикаментів, гуманітарної допомоги. Працюють заводи, які розташовані в небезпечних зонах: випускають ліки одразу із виробництва.
Міністерство охорони здоров'я формує ешелони з автомобілів, які й намагаються доставити ліки.
"Якщо люди потребують ліки, найкраще звертатися в лікарні, адже саме туди зараз насамперед завозять медикаменти", – зауважив Радуцький.
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