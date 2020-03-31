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      Важко говорити про корупцію, коли з усіх боків репресії, – Лерос про мовчання "слуг народу"

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      Лерос про мовчання "слуг народу" / "Українська правда"

      Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерус розповів про конфлікт з очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Нещодавно Лерос опублікував декілька відео, на яких нібито брат глави ОП "барижить" державними посадами. Нардеп наголосив, що більшість у фракції вирішили мовчати, бо бояться репресій.

      Про це Гео Лерос сказав в інтерв'ю "Української правди".

      Важливо Єрмак штампує на мене по справі на день, – Лерос про конфлікт з головою ОП

      Про загострення стосунків з Єрмаком

      Нардеп зауважив, що стосунки з головою Офісу Президента стали напруженими після того, як Єрмак підписав мінські угоди. 

      Це є "червона лінія", яку я ніколи не перейду. І багато людей у нашій партії також. Це принципова позиція. Люди розуміють, що цього варто було очікувати від політики Єрмака,
      – зазначив Лерос. 

      Що відомо про скандальні домовленості у Мінську?11 березня у Мінську відбулося засідання ТКГ. Участь взяв очільник Офісу Президента Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації російського президента Дмитро Козак. Після зустрічі Андрія Єрмака звинуватили у домовленостях, які можуть легалізувати бойовиків з Донбасу.

      Адже на зустрічі домовилися створити Консультативну раду, до якої ввійдуть і представники ОРДЛО У Мінську. Росія вже назвала цю раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень". Раніше ж протилежною стороною на переговорах була саме РФ.

      Після цього група нардепів фракції "Слуга народу" поширила у мережі заяву, в якій звернулася до Зеленського з вимогою не допустити до Консультативної ради представників ОРДЛО. У ній парламентарі нагадали, що Росія – окупант Донбасу. ​

      Згодом частина групи прийшла до ОП, щоб обговорити питання з президентом. Там керівник ОП Андрій Єрмак запевнив нардепів, що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія.

      Про справи проти Лероса

      Гео Лерос наголосив, що станом на 31 березня проти нього відкрили вже 5 кримінальних справ. 

      Важко говорити про корупцію, коли з усіх боків репресії. Саме тому більшість вирішили не говорити, або ж витримують паузу зараз. На мене щодня відкривають по 2 – 3 справи. Сьогодні ще 2 відкрили. Цього варто було очікувати від політики Єрмака,
      – зазначив нардеп.

      Інтерв'ю Гео Лероса про конфлікт з Єрмаком: дивіться відео

      Головне про конфлікт Лероса та Єрмака

      • 29 березня народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував у фейсбуці кілька відео, на яких нібито брат глави ОП Андрія Єрмака Денис обговорює зі співрозмовниками питання про призначення на державні посади. Водночас Андрій Єрмак заявив, що подасть заяви в Службу безпеки та Державне бюро розслідувань через оприлюднені відео з його братом.
      • Керівник САП Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата з фракції "Слуга народу" Гео Лероса про отримання хабарів при призначенні на державні посади. 30 березня ДБР порушило кримінальну справу за заявою глави Офісу Президента України Андрія Єрмака через поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кримінал Скандал Державне бюро розслідувань САП СБУ Хабар Слуга народу Андрій Єрмак Скандал між Єрмаком і Леросом Гео Лерос Новини політики
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