Важко говорити про корупцію, коли з усіх боків репресії, – Лерос про мовчання "слуг народу"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерус розповів про конфлікт з очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Нещодавно Лерос опублікував декілька відео, на яких нібито брат глави ОП "барижить" державними посадами. Нардеп наголосив, що більшість у фракції вирішили мовчати, бо бояться репресій.

Про це Гео Лерос сказав в інтерв'ю "Української правди".

Важливо Єрмак штампує на мене по справі на день, – Лерос про конфлікт з головою ОП

Про загострення стосунків з Єрмаком

Нардеп зауважив, що стосунки з головою Офісу Президента стали напруженими після того, як Єрмак підписав мінські угоди.

Це є "червона лінія", яку я ніколи не перейду. І багато людей у нашій партії також. Це принципова позиція. Люди розуміють, що цього варто було очікувати від політики Єрмака,

– зазначив Лерос.

Що відомо про скандальні домовленості у Мінську?11 березня у Мінську відбулося засідання ТКГ. Участь взяв очільник Офісу Президента Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації російського президента Дмитро Козак. Після зустрічі Андрія Єрмака звинуватили у домовленостях, які можуть легалізувати бойовиків з Донбасу.



Адже на зустрічі домовилися створити Консультативну раду, до якої ввійдуть і представники ОРДЛО У Мінську. Росія вже назвала цю раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень". Раніше ж протилежною стороною на переговорах була саме РФ.

Після цього група нардепів фракції "Слуга народу" поширила у мережі заяву, в якій звернулася до Зеленського з вимогою не допустити до Консультативної ради представників ОРДЛО. У ній парламентарі нагадали, що Росія – окупант Донбасу. ​

Згодом частина групи прийшла до ОП, щоб обговорити питання з президентом. Там керівник ОП Андрій Єрмак запевнив нардепів, що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія.

Про справи проти Лероса

Гео Лерос наголосив, що станом на 31 березня проти нього відкрили вже 5 кримінальних справ.

Важко говорити про корупцію, коли з усіх боків репресії. Саме тому більшість вирішили не говорити, або ж витримують паузу зараз. На мене щодня відкривають по 2 – 3 справи. Сьогодні ще 2 відкрили. Цього варто було очікувати від політики Єрмака,

– зазначив нардеп.

Інтерв'ю Гео Лероса про конфлікт з Єрмаком: дивіться відео

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