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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Важко уявити, як Порошенко віддаватиме владу, – Садовий прокоментував результати екзит-полу

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      Мер Львова Андрій Садовий висловив свою думку щодо остаточних результатів Національного екзит-полу, у яких лідирує Володимир Зеленський – 30,6% голосів. Наступну позицію посів Петро Порошенко – 17,8% голосів.

      Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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      За словами Андрія Садового, результати першого туру президентських виборів віддзеркалюють всю динаміку, яка була впродовж останніх двох місяців.

      Це однозначно вердикт українців – вони хочуть змін. Українці стомилися говорити про корупцію. Якщо головнокомандувач в Україні має лише 17% довіри, то дуже важко перемагати в цій війні, яка є зі сторони Росії, тому що корупція є помічником, якого використовує російський агресор,
      – сказав мер Львова.

      "Ця ситуація об’єднала всіх – всіх дістало, це "жульйо" треба викидати. Я розумію, що є певні хвилювання щодо завтрашнього дня. Важливим буде час трьох тижнів і як його пройдуть кандидати у президенти", – наголосив Садовий.

      Він заявив, що українцям варто вимагати дебатів, щоб кандидати показали свій розум та представили свою команду – тих, кого пропонують на головні посади.

      Чому необхідні дебати?

      "Коли я спілкувався з Володимирем Зеленський, то зрозумів, що він достатньо компетентно говорить про різні речі. Можливо він просто готується, адже він ніколи не був у великій політиці, він цього не знає", – прокоментував Садовий

      Дійсно, Порошенко вміє говорити красиво, але люди вже не тільки слухають, вони порівнюють це з реальною ситуацією, яка є в країні,
      – розповів мер Львова.

      Порошенко вже "зрісся" з владою

      Садовий зазначив, що важко уявляє, як Порошенко віддаватиме владу, адже він вже з нею "зрісся" і вважає, що це все його. "Тут важливо, щоб не було ніяких провокацій, нестандартних ситуацій, а потрібно, щоб була якісна робота всіх правоохоронних служб", – зазначив він.

      Я закликаю людей не піддаватися на провокації і не виконувати будь-які злочинні накази. Звертаюся до українців: будьте уважні, щоб нас з вами не використовували. Вибори показали, що ми демократична країна. Важливо, щоб другий тур це підтвердив,
      – додав мер Львова.

      Садовий подякував всім, хто робить зміни. "Але енергія Майдану була змарнована, адже ніхто в світі не чекає, що Україні відкриють двері. Нам треба сьогодні вирватися з тої корупційної ями, яка в нас є і вийти вперед. Тому тут потрібні серйозні нестандартні кроки", – підсумував він.

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      Остаточні результати Національного екзит-полу

      blog_ava
      У штабі Гриценка прокоментували результати екзит-полу
      31 березня
      24028
      Теги: Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський Новини політики Новини України Андрій Садовий Корупція
      Джерело: 24 канал
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