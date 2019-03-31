Важко уявити, як Порошенко віддаватиме владу, – Садовий прокоментував результати екзит-полу

Мер Львова Андрій Садовий висловив свою думку щодо остаточних результатів Національного екзит-полу, у яких лідирує Володимир Зеленський – 30,6% голосів. Наступну позицію посів Петро Порошенко – 17,8% голосів.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

Читайте також: Екзит-пол на виборах президента України-2019: відомі результати голосування

За словами Андрія Садового, результати першого туру президентських виборів віддзеркалюють всю динаміку, яка була впродовж останніх двох місяців.

Це однозначно вердикт українців – вони хочуть змін. Українці стомилися говорити про корупцію. Якщо головнокомандувач в Україні має лише 17% довіри, то дуже важко перемагати в цій війні, яка є зі сторони Росії, тому що корупція є помічником, якого використовує російський агресор,

– сказав мер Львова.

"Ця ситуація об’єднала всіх – всіх дістало, це "жульйо" треба викидати. Я розумію, що є певні хвилювання щодо завтрашнього дня. Важливим буде час трьох тижнів і як його пройдуть кандидати у президенти", – наголосив Садовий.

Він заявив, що українцям варто вимагати дебатів, щоб кандидати показали свій розум та представили свою команду – тих, кого пропонують на головні посади.

Чому необхідні дебати?

"Коли я спілкувався з Володимирем Зеленський, то зрозумів, що він достатньо компетентно говорить про різні речі. Можливо він просто готується, адже він ніколи не був у великій політиці, він цього не знає", – прокоментував Садовий

Дійсно, Порошенко вміє говорити красиво, але люди вже не тільки слухають, вони порівнюють це з реальною ситуацією, яка є в країні,

– розповів мер Львова.

Порошенко вже "зрісся" з владою

Садовий зазначив, що важко уявляє, як Порошенко віддаватиме владу, адже він вже з нею "зрісся" і вважає, що це все його. "Тут важливо, щоб не було ніяких провокацій, нестандартних ситуацій, а потрібно, щоб була якісна робота всіх правоохоронних служб", – зазначив він.

Я закликаю людей не піддаватися на провокації і не виконувати будь-які злочинні накази. Звертаюся до українців: будьте уважні, щоб нас з вами не використовували. Вибори показали, що ми демократична країна. Важливо, щоб другий тур це підтвердив,

– додав мер Львова.

Садовий подякував всім, хто робить зміни. "Але енергія Майдану була змарнована, адже ніхто в світі не чекає, що Україні відкриють двері. Нам треба сьогодні вирватися з тої корупційної ями, яка в нас є і вийти вперед. Тому тут потрібні серйозні нестандартні кроки", – підсумував він.



Остаточні результати Національного екзит-полу