Важко встати з ліжка або що таке дисанія

Ті, кому важко прокинутись і відірватись від теплого та м'якенького ліжка, знайдуть чимало важливих на це причин. Особливо, після переведення годинників на зимовий час. Але якщо вам важко встати з ліжка взагалі, то, імовірно, у вас дисанія.

Про це розповів доктор Марк Селтер з Королівського коледжу психіатрії, передає ВВС.

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"Термін "дисанія" іноді використовують, аби описати відчуття під назвою "сьогодні я не хочу вставати з ліжка". Такий же тип поведінки іноді можна спостерігати в тих, хто страждає від депресивних розладів", – пояснює фахівець.

Дисанія - що це? Це стан, який наразі офіційно не визнаний захворюванням, характеризується підсиленим відчуттям сонливості та хронічною неспроможність встати з ліжка. Зазвичай, це симптом, який натякає про можливу депресію чи синдром хронічної втоми.

Такі люди можуть провести в ліжку по кілька днів, а лише думка про підвестися викликає у них тривогу.

Деякі "пацієнти" зізнаються, що відчувають "пристрасне бажання" повернутися назад у ліжко, як тільки підведуться.

Щоб визначити, чи страждає хтось зі знайомих на дисанію, варто впевнитися, що у них все добре з фізичним самопочуттям. Далі треба з'ясувати, що саме турбує людину.

Порушення сну, млявість, ранні пробудження – усе це тілесні ознаки депресії. Іноді це призводить до того, що людина повністю позбувається здатності рухатися. Люди з важкою депресією іноді не можуть підняти руку, аби взяти склянку з водою,

– додає доктор.

Якщо інших симптомів немає, це може означати, що такі люди просто бояться підвестися з ліжка. В такому випадку це не те саме, що дисанія.

Дисанія - профілактика 1. Намагайтеся слідкувати за тим, як довго ви спите.

2. Спробуйте прийняти ванну або зробити кілька вправ з йоги для відчуття розслабленості.

3. Відволікаючі об'єкти (телефони та ноутбуки) сховайте якомога далі.

4. Можна спробувати зайнятися сексом, який наведе на сонливість.

Якщо це не допомагає і нездатність прокидатися призводить до стресу і тривоги – варто звернутися до лікаря.

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