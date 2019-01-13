"Важко знайти друзів, тож хотів змастити механізм пивком": у США конгресмен втрапив у курйоз

Американський конгресмен Джон Каннінґем спробував пронести до Капітолію 6 пляшок пива, аби пригостити колегу. Але охорона не дозволила "подружитись" з іншим законодавцем у такий спосіб.

Про це повідомила журналістка видання Politico у своєму Twitter.

Читайте також: Драбина, тачка, скейтборд: суд з'ясовує, хто та як викрав 100-кілограмову золоту монету з музею

Саме вона стала свідком курйозної ситуації.

Джон Каннінґем спробував пронести 6 пляшок пива до Капітолію, проте йому сказали, що це заборонено. "Але ж це п'ятниця", – відповів він з усмішкою,

– розповіла журналістка.

Сам же конгресмен на ситуацію відреагував з гумором і повідомив, що пиво товаришу таки передав.

"Законодавцю-новачку важко знайти друзів, тож я думав змастити механізм пивком. На щастя, мій колега Пітер Дефразіо його зрештою отримав! То чи можна мені тепер приєднатись до пивного об'єднання у Конгресі?", – зазначив Каннінґем.

Так він натякнув на те, що підтримує дрібних виробників пива і не проти зайнятись законотворчістю у Палаті представників відповідного об'єднання законодавців.