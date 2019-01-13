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      "Важко знайти друзів, тож хотів змастити механізм пивком": у США конгресмен втрапив у курйоз

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      Конгресмена до Капітолію з пивом не пустили
      Конгресмена до Капітолію з пивом не пустили / Фото з відкритих джерел

      Американський конгресмен Джон Каннінґем спробував пронести до Капітолію 6 пляшок пива, аби пригостити колегу. Але охорона не дозволила "подружитись" з іншим законодавцем у такий спосіб.

      Про це повідомила журналістка видання Politico у своєму Twitter.

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      Саме вона стала свідком курйозної ситуації. 

      Джон Каннінґем спробував пронести 6 пляшок пива до Капітолію, проте йому сказали, що це заборонено. "Але ж це п'ятниця", – відповів він з усмішкою,
      – розповіла журналістка.

      Сам же конгресмен на ситуацію відреагував з гумором і повідомив, що пиво товаришу таки передав.

      "Законодавцю-новачку важко знайти друзів, тож я думав змастити механізм пивком. На щастя, мій колега Пітер Дефразіо його зрештою отримав! То чи можна мені тепер приєднатись до пивного об'єднання у Конгресі?", – зазначив Каннінґем. 

      Так він натякнув на те, що підтримує дрібних виробників пива і не проти зайнятись законотворчістю у Палаті представників відповідного об'єднання законодавців.

       

      Теги: Новини США Курйозні новини Алкоголь
      Джерело: 24 Канал
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