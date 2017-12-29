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Важкохвора Власова поділилася неочікуваними новинами

02:10, сьогодні 2979
Євгенія Власова
Євгенія Власова / Соцмережі

Відому українська співачка Євгенія Власова, яка у листопаді потрапила до реанімації та наразі бореться за життя, планує потішити своїх шанувальників появою у прямому ефірі.

Відповідним дописом виконавиця поділилася у своєму Instagram.

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"Друзі мої, вітаю всіх вас з чудовими святами! Планую завтра вийти в прямий ефір о 21.00! Сподіваюся, вийде", – підкреслила вона.

Зауважимо, що повідомлення з’явилося наприкінці доби 27 грудня, щоправда Євгенія не вказала, де відбуватиметься цей прямий ефір: в інтернеті або ж у ефірі одного з українських телеканалів.

Крім того, співачка не оприлюднила точну дату, відтак можна здогатися, що подія мала би статися або 28, або 29 грудня. Станом на початок доби 29 грудня жодних повідомлень про прямий ефір Власової не було, в тому числі і в її Instagram.

Додамо, що свій допис артистка супроводила фотографією, на якій посміхається, тому можна зробити висновок, що вона йде на поправку.

Нагадаємо, нещодавно Євгенія Власова зробила відеозвернення до фанатів, в якому подякувала усім за підтримку. Підкреслимо, що на кадрах співачка не могла стримати сліз.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Здоров'я Новини культури
Джерело: 24 Канал
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