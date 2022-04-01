Про це повідомили 1 квітня в Укрзалізниці. Поранених людей одразу з потяга забрала швидка допомога.
До теми Укрзалізниця опублікувала евакуаційні рейси на 1 квітня
"Жахливі травми, причому не тільки фізичні, лікуватимуться ще довго. Але наших дітей в біді не полишаємо, "Лікарі без кордонів" та львівські лікарі підхопили прямо на пероні", – розповіли в Укрзалізниці.
Лікарі приїхали на вокзал / Фото Руслана Литвина
Серед евакуйованих є важкопоранені / Фото Руслана Литвина
Люди травмовані не лише фізично / Фото Руслана Литвина
Лікарі обіцяють допомогти всім / Фото Руслана Литвина
Евакуація з Маріуполя
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що з міста небезпечно виїжджати власним транспортом. Він додав, що російські вбивці не пропускають жодної гуманітарної допомоги.