Про це повідомили 1 квітня в Укрзалізниці. Поранених людей одразу з потяга забрала швидка допомога.

До теми Укрзалізниця опублікувала евакуаційні рейси на 1 квітня

"Жахливі травми, причому не тільки фізичні, лікуватимуться ще довго. Але наших дітей в біді не полишаємо, "Лікарі без кордонів" та львівські лікарі підхопили прямо на пероні", – розповіли в Укрзалізниці.



Лікарі приїхали на вокзал / Фото Руслана Литвина



Серед евакуйованих є важкопоранені / Фото Руслана Литвина



Люди травмовані не лише фізично / Фото Руслана Литвина



Лікарі обіцяють допомогти всім / Фото Руслана Литвина

Евакуація з Маріуполя

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що з міста небезпечно виїжджати власним транспортом. Він додав, що російські вбивці не пропускають жодної гуманітарної допомоги.

Важливо – маріупольці, які врятувалися: дивіться відео



