Важкопораненого військового рятують у лікарні Дніпра: фото

Минулої доби окупанти 18 разів обстріляли позиції ООС, унаслідок цього 2 військових загинули, а ще один отримав важке поранення. Володимиру 24 роки, він старший сержант. Військового рятують у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні.

Головний лікар Сергій Риженко повідомив у фейсбуці, що військовий ймовірно отримав снайперське вогнепальне поранення.

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Куля увійшла під лівим оком і вийшла через скроневу кістку, розламавши кістки черепа на своєму шляху.

Розтрощення лівої півкулі, критична крововтрата. Реаніматологи негайно перелили більше літра препаратів крові,

– додав лікар.

За словами Риженка, всю ніч нейрохірурги та анестезіологи перебували в операційній, а на ранок Володимир відкрив очі. Стан бійця лікарі ще оцінюють як вкрай важкий, він наразі перебуває у стані штучної вентиляції легень.