Важкопораненого військового рятують у лікарні Дніпра: фото
Минулої доби окупанти 18 разів обстріляли позиції ООС, унаслідок цього 2 військових загинули, а ще один отримав важке поранення. Володимиру 24 роки, він старший сержант. Військового рятують у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні.
Головний лікар Сергій Риженко повідомив у фейсбуці, що військовий ймовірно отримав снайперське вогнепальне поранення.
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Куля увійшла під лівим оком і вийшла через скроневу кістку, розламавши кістки черепа на своєму шляху.
Розтрощення лівої півкулі, критична крововтрата. Реаніматологи негайно перелили більше літра препаратів крові,
– додав лікар.
За словами Риженка, всю ніч нейрохірурги та анестезіологи перебували в операційній, а на ранок Володимир відкрив очі. Стан бійця лікарі ще оцінюють як вкрай важкий, він наразі перебуває у стані штучної вентиляції легень.
Зауважимо, що від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.