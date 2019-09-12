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      Важкопораненого військового рятують у лікарні Дніпра: фото

      658 Читать новость на русском
      Важкопораненого військового рятують у лікарні Дніпра
      Важкопораненого військового рятують у лікарні Дніпра / facebook.com

      Минулої доби окупанти 18 разів обстріляли позиції ООС, унаслідок цього 2 військових загинули, а ще один отримав важке поранення. Володимиру 24 роки, він старший сержант. Військового рятують у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні.

      Головний лікар Сергій Риженко повідомив у фейсбуці, що військовий ймовірно отримав снайперське вогнепальне поранення.

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      Куля увійшла під лівим оком і вийшла через скроневу кістку, розламавши кістки черепа на своєму шляху.

      Розтрощення лівої півкулі, критична крововтрата. Реаніматологи негайно перелили більше літра препаратів крові,
      – додав лікар.

      За словами Риженка, всю ніч нейрохірурги та анестезіологи перебували в операційній, а на ранок Володимир відкрив очі. Стан бійця лікарі ще оцінюють як вкрай важкий, він наразі перебуває у стані штучної вентиляції легень.

      Зауважимо, що від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій Донбасу/ 24 канал

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      Теги: Лікування Здоров'я Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Дніпра Збройні сили України Україна – Росія Медицина
      Джерело: 24 канал
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