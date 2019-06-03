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      Важливі нововведення у правилах отримання візи до США: кого це стосується і що саме змінюється

      231 Читать новость на русском
      Для отримання візи до США слід буде вказати нові несподівані дані
      Для отримання візи до США слід буде вказати нові несподівані дані / http://travelscode.com

      Державний департамент Сполучених Штатів Америки запровадив нові правила отримання візи – туристичної, студентської та робочої. Відтепер, з 31 травня, майже всім, хто планує відвідати США, доведеться показувати візовим офіцерам свої сторінки у соцмережах.

      Кого зачеплять нові правила

      Мовиться про більшість типів віз, зокрема про туристичні, студентські й робочі. Такого типу візи отримують щороку майже 15 мільйонів людей з усього світу. Про це повідомили у BBC.

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      Не варто перейматися лише власникам дипломатичних віз та членам офіційних делегацій. 

      У чому суть нововведень

      Охочі отримати візу США повинні будуть вказати у заяві дані про свої сторінки у соціальних мережах, ще ж і надто – адреси електронної пошти та номери телефонів, якими користувалися минулі п'ять років.

      До слова, український паспорт станом на травень 2019 року піднявся на 23 місце у світовому рейтингу за даними Passport Index. 

      Українці мають змогу легко відвідати 133 країни (91 країну – повністю без віз, 42 – з безперешкодним оформленням візи за фактом прибуття).

      ля візиту у 65 країн світу громадянину України все ще потрібно оформляти спеціальні дозвільні документи заздалегідь, серед них і США.

      Раніше, до слова, треба було вказувати лише поточний номер телефону та e-mail.

      Чому запровадили зміни

      Візові офіцери раніше могли знайти сторінки у соціальних мережах людей самостійно за допомогою номеру телефону. Наприклад, у Facebook потрібно було лише вбити в пошуковий рядок номер телефону або мейл – й мережа видавала пов'язані з ними акаунти. Та кілька років тому у Facebook такі опції прибрали.

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      У держдепі США нові заходи пояснили необхідністю "виявляти терористів, загрози суспільній безпеці та інших небезпечних осіб", щоб не пускати їх до країни. Тим часом правозахисники вважають, що нові правила призведуть до самоцензури в інтернеті, подекуди й несвідомої.

      blog_ava
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      Теги: Новини США
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