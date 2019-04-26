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      Важливі зміни у процедурі ЗНО: пояснення міністра освіти Гриневич

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      У ЗНО 2019 року відбудуться важливі зміни
      У ЗНО 2019 року відбудуться важливі зміни / Ілюстративне фото

      "Розумне пристосування", а фактично полегшення ЗНО для випускників шкіл з навчанням мовами національних меншин, які не належать до групи слов'янських мов. А також проведення обов'язкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО з української мови та математики або історії на вибір. Про ці нововведення у 2019 та реформу ЗНО у 2021 році розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

      Про новації пані Гриневич повідомила під час години запитань до уряду у Верховній Раді України.

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      Що зміниться у ЗНО вже 2019 року

      За її словами, перша головна новація – це впровадження обов'язкової державної підсумкової атестації (ДПА) у форматі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з української мови і з математики або історії на вибір. Ці два тестування слід пройти обов'язково, а ще можна обрати два додатково.

      ДПА складатимуть усі учні шкіл (випускники 2019 року, а також випускники минулих років), професійно-технічних закладів, студенти коледжів.

      Другою головною новацією є "розумне пристосування" процедури переведення тестових балів з української мови та літератури з урахуванням рівня володіння українською у випускників шкіл з викладанням мовами національних меншин, які не належать до групи слов'янських мов.

      Гриневич навела приклад дітей, які навчаються угорською чи румунською мовами, що суттєво відрізняються від слов'янських. Таким дітям складно опановувати українську мову. До того ж, донедавна у цих учнів було мало можливостей щодо вивчення української, і це слід враховувати у ЗНО.

      Для них встановлено адаптивний поріг, нижчий за звичайний. Це дасть їм можливість брати участь у конкурсних відборах до закладів вищої освіти,
      – наголосила міністр освіти і науки.

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      Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич розповіла про реформу ЗНО та ДПА

      Які зміни впровадять з 2021 року

      З 2021 система ЗНО зазнає суттєвих змін. Зокрема, буде більше обов'язкових предметів, а тестування з української мови та математики матимуть два рівні складності. Звісно, можна буде здавати додатково і предмети за вибором.

      Ми запроваджуємо з 2021 року дворівневий іспит з української мови: це буде базовий рівень (українська мова як державна) і поглиблене вивчення (українська мова і література),
      – сказала Гриневич.

      Також обов'язковим буде ЗНО з математики. І воно аналогічно іспиту з мови буде дворівневим: легший і складніший рівень обиратиме вступник, залежно від своїх потреб. На думку міністра, математика є дуже важливою для розвитку дитини, її вивчення слід поглиблювати. Адже саме математика розвиває логічне та абстрактне мислення.

      Третім обов'язковим предметом буде історія України або англійська мова на вибір. Поглиблене вивчення англійської, каже Гриневич, є дуже важливим для людини, яка хоче бути конкурентною у сучасному світі.

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      Нагадаємо, у 2019 році основна сесія ЗНО відбудеться з 21 травня по 13 червня, тести складатимуть понад 354 тисячі осіб з 11 предметів.

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      Теги: Новини України Освіта ЗНО Міністерство освіти та науки України
      Джерело: 24 канал
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