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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Важливий крок на шляху до НАТО, – Порошенко відреагував на ухвалення закону "Про нацбезпеку"

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / Прес-служба Петра Порошенка

Президент України Петро Порошенко похвалив депутатів Верховної Ради за те, що проголосували у другому читанні за закон "Про національну безпеку".

Порошенко з цього приводу записав відеозвернення.

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За словами Президента, за 4 роки в Україні була створена одна з найсильніших армій в Європі, "яка міцно тримає оборону на Сході України і всього континенту".

Новий Закон про національну безпеку впроваджує передові світові стандарти у наше військо, діяльність спецслужб і правоохоронних органів України. Він зміцнює наш воєнний та оборонний потенціал, посилює цивільний контроль за армією, прозорість оборонного бюджету,
– наголосив Порошенко.

Він додав, що завдяки цьому закону відкриваються нові можливості для військово-технічної співпраці із союзниками України, зокрема зі США.

"Це стосується і постачання сучасних оборонних озброєнь, і не лише "Джавелінів", – зазначив Порошенко.

Ухвалений закон глава держави назвав вагомим кроком на шляху України до НАТО.

"Цей Закон – вагомий крок на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. Це наш стратегічний курс і найближчим часом маю намір закріпити його в Конституції", – наполягає Президент.

21 червня Закон про нацбезпеку України депутати ухвалили у другому читанні. "За" проголосували 248 народних обранців.

Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики НАТО Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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