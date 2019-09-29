Важливо не прогнутися під Трампа, – Яковина про те, як реагувати на скандал у США

Ситуація, в якій Україна опинилася зараз, коли її втягли у протистояння між республіканцями і демократами, досить небезпечна, але у ній закладені великі можливості.

Про це журналіст-міжнародник і блогер 24 каналу Іван Яковина розповів в інтерв’ю головному редактору 24 каналу Олені Трибушній.

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За його словами, Україна зараз має серйозну можливість поліпшити свій образ як в очах республіканців, так і в очах демократів, якщо вона буде вести себе відповідально, спокійно та зможе уникати прямого втручання у процеси, які відбуваються у США

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На уточнююче питання, чи правильно діє Зеленський і Банкова, реагуючи на скандал навколо Байдена і оприлюднених плівок переговорів, Яковина сказав: "Ми зараз не можемо точно знати про все, що робить Банкова".

На його думку, зараз тривають не лише прямі переговори, а і якісь таємні, під час яких "люди Зеленського зустрічаються з людьми Трампа і про щось там розмовляють".

Зараз дуже важливо не прогнутися під Трампа і не почати копати якусь реальну інформацію проти Байдена, оскільки це – гарантований скандал і розрив з американськими демократами. А, швидше за все, вони переможуть на наступних президентських виборах. Тому зараз зайнята досить розумна позиція, а саме – триматися подалі від сторін цього конфлікту. Але, ще раз повторюся, на якомусь етапі якась із цих сторін буде остаточно програвати битву, і можна спробувати вмішатись туди на стороні переможця,

– сказав він.

Що відомо про скандальну розмову Зеленського з Трампом?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



Також обидва політики говорили про те, що Німеччина і Ангела Меркель роблять недостатньо для допомоги Україні. Так, на думку Зеленського і Трампа, поводяться і більшість європейських лідерів. Повний текст українською мовою – читайте тут.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

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