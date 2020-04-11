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      Важливо захистити наші порти, – Зеленський у Бердянську про будівництво бази ВМС – фото

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      Зеленський в Бердянську / Офіс Президента

      Президент України Володимир Зеленський, 11 квітня, відвідав з робочою поїздкою Запорізьку область. Глава держави ознайомився з оперативною ситуацією в Азовському морі.

      Зеленський оглянув територію Бердянського морського торговельного порту. Про це повідомляє пресслужба президента.

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      Тут заплановане створення об'єктів інфраструктури військово-морської бази "Схід" ВМС Збройних сил України, яка нині дислокується у Миколаєві. Усі роботи з розбудови заплановані на 2020 – 2021 роки.

      Дуже важливо мати свої кораблі в цьому місці. Адже таким чином ми захистимо наші порти, нашу торгівлю. Це пряма допомога економіці,
      – зазначив Володимир Зеленський.


      Зеленський у Бердянську / Фото Офісу Президента

      Що відомо про будівництво бази ВМС "Схід"

      • Військово-морські сили Збройних сил України сформували новий дивізіон надводних сил в Азовському морі. Судна базуватимуться у портах Бердянська та Маріуполя.


      Порт у Бердянську / Фото Офісу Президента

      До складу дивізіону увійшли:

      • пошуково-рятувальне судно "Донбас";
      • морський буксир "Корець";
      • малий броньований артилерійський катер "Лубни";
      • малий броньований артилерійський катер "Кременчук".
      • У 2019 році розроблять документацію щодо передачі об'єктів інфраструктури порту в управління Міноборони від Мінінфраструктури. Тут планують демонтувати окремі об'єкти на цих територіях, провести експертну оцінку та розробити проєктну документацію гідротехнічної споруди, де дислокуватиметься майбутній склад дивізіонів.
      • Наступного року побудують причали, а також відновлять житлово-господарські та адміністративні об'єкти.
      Автор: Емал Набі
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Збройні сили України Володимир Зеленський Водний транспорт Новини Запоріжжя ДП "Бердянський морський торговий порт" Бердянськ Новини України
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