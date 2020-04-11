Важливо захистити наші порти, – Зеленський у Бердянську про будівництво бази ВМС – фото
Президент України Володимир Зеленський, 11 квітня, відвідав з робочою поїздкою Запорізьку область. Глава держави ознайомився з оперативною ситуацією в Азовському морі.
Зеленський оглянув територію Бердянського морського торговельного порту. Про це повідомляє пресслужба президента.
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Тут заплановане створення об'єктів інфраструктури військово-морської бази "Схід" ВМС Збройних сил України, яка нині дислокується у Миколаєві. Усі роботи з розбудови заплановані на 2020 – 2021 роки.
Дуже важливо мати свої кораблі в цьому місці. Адже таким чином ми захистимо наші порти, нашу торгівлю. Це пряма допомога економіці,
– зазначив Володимир Зеленський.
Зеленський у Бердянську / Фото Офісу Президента
Що відомо про будівництво бази ВМС "Схід"
- Військово-морські сили Збройних сил України сформували новий дивізіон надводних сил в Азовському морі. Судна базуватимуться у портах Бердянська та Маріуполя.
Порт у Бердянську / Фото Офісу Президента
До складу дивізіону увійшли:
- пошуково-рятувальне судно "Донбас";
- морський буксир "Корець";
- малий броньований артилерійський катер "Лубни";
- малий броньований артилерійський катер "Кременчук".
- У 2019 році розроблять документацію щодо передачі об'єктів інфраструктури порту в управління Міноборони від Мінінфраструктури. Тут планують демонтувати окремі об'єкти на цих територіях, провести експертну оцінку та розробити проєктну документацію гідротехнічної споруди, де дислокуватиметься майбутній склад дивізіонів.
- Наступного року побудують причали, а також відновлять житлово-господарські та адміністративні об'єкти.
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