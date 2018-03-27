Вберегтися від раку: які обстеження і у якому віці треба проходити чоловікам та жінкам
Більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях. Наприклад, рак молочної залози на I стадії виліковний у 95% жінок. Натомість кожній четвертій жінці в Україні рак грудей діагностують вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. Схожа ситуація і зі здоров'ям чоловіків: у 21% випадків рак простати виявляють вже на метастатичних стадіях.
У Міністерстві охорони здоров'я розробили анкети, які допоможуть звірити, які обстеження і як часто варто проходити, щоби зберегти своє здоров’я.
Які обстеження і в якому віці слід пройти жінкам
Жінкам від 20 до 29 років треба проходити:
Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;
Цитологічну діагностику (ПАП-тест) на рак шийки матки – з 21 року, 1 раз на 3 роки.
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Жінкам від 30 до 39 років треба проходити:
Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;
Цитологічну діагностику (ПАП-тест) та тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест) – 1 раз на 5 років.
Жінкам від 40 до 49 років треба проходити:
Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;
Мамографію – 1 раз на 2 роки;
Цитологічну діагностику (ПАП-тест) та тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест) – 1 раз на 5 років.
Жінкам від 50 років та старшим треба проходити:
Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;
Мамографія – 1 раз на 2 роки
Колоноскопію – 1 раз на 5 років.
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Після 60 років інші обстеження призначає сімейний лікар чи терапевт за потребою.
Анкета обстеження для жінок
Які обстеження і в якому віці слід пройти чоловікам
Чоловікам від 40 до 49 років треба проходити: огляд у уролога – 1 раз на рік.
Після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (Простат-специфічний антиген).
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Чоловікам від 50 років і більше треба проходити: огляд у уролога – 1 раз на рік. Після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (Простат-специфічний антиген).
Колоноскопію – 1 раз на 5 років.
Після 60 років інші обстеження призначає сімейний лікар чи терапевт за потребою.
Анкета обстеження для чоловіків
Важливо: Якщо ви помітили будь-які зміни у своєму здоров’ї – негайно зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта. Він спрямує вас на відповідні обстеження чи до вузького спеціаліста.