Вберегтися від раку: які обстеження і у якому віці треба проходити чоловікам та жінкам

Більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях. Наприклад, рак молочної залози на I стадії виліковний у 95% жінок. Натомість кожній четвертій жінці в Україні рак грудей діагностують вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. Схожа ситуація і зі здоров'ям чоловіків: у 21% випадків рак простати виявляють вже на метастатичних стадіях.

У Міністерстві охорони здоров'я розробили анкети, які допоможуть звірити, які обстеження і як часто варто проходити, щоби зберегти своє здоров’я.

Які обстеження і в якому віці слід пройти жінкам

Жінкам від 20 до 29 років треба проходити:

Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;

Цитологічну діагностику (ПАП-тест) на рак шийки матки – з 21 року, 1 раз на 3 роки.

Читайте також: Інфаркт – хвороба, що "молодшає": симптоми, лікування, перша допомога та причини виникнення

Жінкам від 30 до 39 років треба проходити:

Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;

Цитологічну діагностику (ПАП-тест) та тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест) – 1 раз на 5 років.

Жінкам від 40 до 49 років треба проходити:

Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;

Мамографію – 1 раз на 2 роки;

Цитологічну діагностику (ПАП-тест) та тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест) – 1 раз на 5 років.

Жінкам від 50 років та старшим треба проходити:

Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;

Мамографія – 1 раз на 2 роки

Колоноскопію – 1 раз на 5 років.

Читайте також: Як побороти весняну депресію: корисні поради експертів

Після 60 років інші обстеження призначає сімейний лікар чи терапевт за потребою.

Анкета обстеження для жінок

Які обстеження і в якому віці слід пройти чоловікам

Чоловікам від 40 до 49 років треба проходити: огляд у уролога – 1 раз на рік.

Після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (Простат-специфічний антиген).

Читайте також: Як уникнути інсульту: у МОЗ дали прості рекомендації

Чоловікам від 50 років і більше треба проходити: огляд у уролога – 1 раз на рік. Після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (Простат-специфічний антиген).

Колоноскопію – 1 раз на 5 років.

Після 60 років інші обстеження призначає сімейний лікар чи терапевт за потребою.

Анкета обстеження для чоловіків

Важливо: Якщо ви помітили будь-які зміни у своєму здоров’ї – негайно зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта. Він спрямує вас на відповідні обстеження чи до вузького спеціаліста.