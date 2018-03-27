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Вберегтися від раку: які обстеження і у якому віці треба проходити чоловікам та жінкам

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Боротьба з раком
Боротьба з раком

Більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях. Наприклад, рак молочної залози на I стадії виліковний у 95% жінок. Натомість кожній четвертій жінці в Україні рак грудей діагностують вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. Схожа ситуація і зі здоров'ям чоловіків: у 21% випадків рак простати виявляють вже на метастатичних стадіях.

У Міністерстві охорони здоров'я розробили анкети, які допоможуть звірити, які обстеження і як часто варто проходити, щоби зберегти своє здоров’я.

Які обстеження і в якому віці слід пройти жінкам

Жінкам від 20 до 29 років треба проходити:

Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;
Цитологічну діагностику (ПАП-тест) на рак шийки матки – з 21 року, 1 раз на 3 роки.

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Жінкам від 30 до 39 років треба проходити:

Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;
Цитологічну діагностику (ПАП-тест) та тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест) – 1 раз на 5 років.

Жінкам від 40 до 49 років треба проходити:

Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;
Мамографію – 1 раз на 2 роки;
Цитологічну діагностику (ПАП-тест) та тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест) – 1 раз на 5 років.

Жінкам від 50 років та старшим треба проходити:

Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;
Мамографія – 1 раз на 2 роки
Колоноскопію – 1 раз на 5 років.

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Після 60 років інші обстеження призначає сімейний лікар чи терапевт за потребою.

Анкета обстеження для жінок

Які обстеження і в якому віці слід пройти чоловікам

Чоловікам від 40 до 49 років треба проходити: огляд у уролога – 1 раз на рік.

Після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (Простат-специфічний антиген).

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Чоловікам від 50 років і більше треба проходити: огляд у уролога – 1 раз на рік. Після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (Простат-специфічний антиген).

Колоноскопію – 1 раз на 5 років.

Після 60 років інші обстеження призначає сімейний лікар чи терапевт за потребою.

Анкета обстеження для чоловіків

Важливо: Якщо ви помітили будь-які зміни у своєму здоров’ї – негайно зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта. Він спрямує вас на відповідні обстеження чи до вузького спеціаліста.

Теги: Здорове життя Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Рак
Джерело: 24 Канал
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