Це сталося у 5-поверхівці на вулиці Дмитрівській, що у Новобаварському районі. Цуценят викидали з 5 поверху.

До теми Викидають з вікон, б'ють та відстрілюють: як в Україні знущаються з тварин

Підозрюють дитину

До правоохоронців щодо цього звернулася 43-річна перехожа. Вона зателефонувала о 15:41. Туди одразу виїхали слідчі, які почали встановлювати обставини.

У телеграмі "Харьков Life" повідомили, що в помешканні, з якого викидали собак, живе сім'я темношкірих. Очевидці казали, що з вікна цуценят викидала їхня дитина.

Яке покарання за таке можливе

У Кримінальному кодексі України є стаття про жорстоке поводження з тваринами. Вбивство собак у такий спосіб, ймовірно, будуть розслідувати саме за нею. Максимальне покарання за такий злочин – від 5 до 8 років в'язниці.

Проте наразі невідомо, чи відкриватимуть кримінальне провадження. Також, слід зазначити, що інцидент можуть кваліфікувати за іншою статтею.

Інше знущання нещодавно

16 серпня повідомили, що на Житомирщині кілька дітей знущалися з собаки та знімали це все на телефон. Вони Кидали тварину в річку та голосно реготали.

При цьому вони вигукували, що цей собака не вміє плавати. Тобто вони повністю усвідомлювали, до яких наслідків такі "ігри" можуть призвести.