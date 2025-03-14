"Ч*рти лишаються безкарними": як в Україні реагують на вбивство активіста Дем'яна Ганула

У п'ятницю, 14 березня, в Одесі посеред дня застрелили активіста Дем'яна Ганула. Вбивця зробив два постріли, після чого спокійно покинув місце злочину.

Поки поліція проводить пошуки злочинця, колеги військові, журналісти та громадські діячі звертають увагу, що російська агентура вільно почувається в Україні. Як українці реагують на вбивство Дем'яна Ганула, передає 24 Канал.

Дивіться також Активіста Дем'яна Ганула вбили у центрі Одеси: все, що про це відомо

Що українці кажуть про вбивство активіста в Одесі

Так, журналістка Яніна Соколова зазначає, що Дем'ян Ганул боровся з ватою та беззаконням. Вона звертає увагу на питання захисту в Україні тих, хто під особливим прицілом Росії і її агентури.

Одеський активіст ще у липні попросив Службу безпеки України забезпечити йому захист, адже він почав отримувати погрози. Ба більше, російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів,

– зазначає Соколова.

Військовий Олег Симороз пише, що не знав Дем'яна Ганула особисто, але читав про діяльність активіста в Одесі і бачив, що у того було багато конфліктів. Останні місяці Ганул повідомляв про регулярні погрози та просив захисту у СБУ.

Та тут про інше. Це рівень безпеки в наших містах в цілому, а він дорівнює нулю. Короткоствольна незареєстрована зброя буквально у кожного люмпена. Поліція займається всі чим тільки можна, тільки не забезпеченням безпеки. В таких містах як Одеса під покровительством громадянина рф Труханова, працюють підпільні проросійські угруповання, і про це знають всі, окрім поліції та СБУ,

– наголошує доброволець.

За його словами, зараз під загрозою військові та ветерани з активною позицією, які заважають російським спецслужбам формувати свій порядок денний. І Симороз переконаний, що держава не в стані захисти хоча б цю групу людей. Тому він закликав надати українським захисникам право на зброю.

З таким же закликом виступив і проєкт DeepState. Там наголошують, що право володіти зброєю – це можливість законно себе захистити.

"Право володіти короткоствольною зброєю давно актуальне і сьогодні вчергове про себе нагадало, адже якби у Демʼяна була можливість мати зброю, була велика ймовірність, що вбитий був би не він", – вказують аналітики.

Водночас вони наголошують, що той, хто хоче вчинити вбивство завжди знайде зброю і вона у більшості випадках буде незаконною. Якщо ж в інших буде прав на зброю, то зловмисники "10 разів подумають".

Волонтер і активіст Сергій Стерненко зауважує, що раніше Ганулу погрожував також "проросійський тітушковод Труханова" Олександр Подобєдов. Як пише Стерненко, у 2023 році він організував і напад на нього.

Так само Подобєдов на замовлення Труханова організовував напади на мене у 2018, але прокуратура привела його у суд як свідка проти мене ж,

– наголошує Стерненко.

Волонтер пише, що не знає, чи причетний Подобєдов/Труханов до вбивства, але факт – "ч*рти, які замовляють і організовують подібні напади, залишаються безкарними".