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      Вбили не того: з'явилися шокуючі деталі стрілянини в США через знижки в Чорну п'ятницю

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      З'явилися шокуючі деталі стрілянини в США через знижки в Чорну п'ятницю
      З'явилися шокуючі деталі стрілянини в США через знижки в Чорну п'ятницю / The Miami Herald

      Працівники поліції вбили не того хлопця, який відкрив стрілянину в американському місті Гувер, штат Алабама напередодні Чорної п'ятниці, 22 листопада.

      Про це повідомляє місцева газета The Miami Herald.

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      Як зазначили в поліції, убитий 21-річний Еманіан Фітцджеральд Бредфорд-молодший дійсно намагався втекти з місця події, розмахуючи зброєю. Однак, він не винен у вбивстві покупця в торговому центрі.

      Нові докази тепер показують, що, хоча Бредфорд, можливо, брав участь в конфлікті, але він не застрелив 18-річного хлопця,
      – сказав у своїй заяві капітан поліції Гувера Грегг Ректор.

      Офіцера, що вбив не того хлопця, не звільнили.

      Додамо, що торговий центр Riverchase Galleria знову відкрили в п'ятницю.

      Нагадаємо, у торговельному центрі в штаті Алабама у Чорну п'ятницю, яка розпочалась вночі 22 листопада, покупці почали сваритися. За якийсь час один із них відкрив вогонь. Внаслідок дій стрільця поранень зазнали 18-річний хлопець і 12-річна дівчинка.

      Теги: Зброя Новини США Жертви Кримінальні новини Поліція
      Джерело: 24 Канал
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