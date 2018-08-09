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Вбиство російських журналістів в Африці проливає світло на підступні плани Кремля, – NYT

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Вбивство трьох російських журналістів проливає світло на плани Кремля щодо Африки
Вбивство трьох російських журналістів проливає світло на плани Кремля щодо Африки / Фото з відкритих джерел

Загадкове вбивство трьох російських журналістів у Центральноафриканській Республіці не тільки проливає світло на роль найманців, які стали брудним інструментом Росії в її спробах завоювати статус "великої держави" на світовій арені. Стає очевидним і те, що Кремль намагається повернутися в Африку, яка за часів холодної війни була зоною протистояння Заходу і Сходу.

Москва покинула континент після 1991 року, коли СРСР розвалився, йдеться у статті The New York Times.

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Загиблих журналістів звали Орхан Джемаль, Олександр Расторгуєв і Кирило Радченко. У колишній колонії Франції вони розслідували діяльність групи "Вагнер", яку заснував колишній російський офіцер розвідки і близький друг президента Володимира Путіна. 

Військова база в Беренго була першою точкою, яку відвідали загиблі журналісти, коли прибули в ЦАР. Їм не дозволили увійти, наказавши спочатку отримати дозвіл від Міністерства оборони африканської країни, однак видачі дозволу вони так і не добилися, тому вирішили вирушити в місто Сібю, де була інша база Росії і поблизу якої всіх трьох убили.

Троє російських журналістів, яких поховали в Москві 7 серпня, очевидно загинули в результаті навмисної атаки поблизу Сібю. Згідно з недавнім звітом ООН, російські військові "інструктори" розгорнули там свою базу, щоб нібито підтримати служби безпеки африканської країни. У МЗС РФ підтвердили, що відправили в ЦАР 175 таких "інструкторів", вказують автори публікації.

Єдиний свідок вбивства російських журналістів був схоплений і утримується урядом. Це лише посилює загадковість того, що сталося.

Багато чого не сходиться,
– сказав дослідник Human Rights Watch Льюїс Мадж, який сам нещодавно їхав по тій же дорозі, на якій вбили росіян.

Російське МЗС зазвичай роздратовано коментує атаки проти громадян РФ за кордоном і вимагає відразу ж когось покарати. Але цього разу у відомстві висловили співчуття і звинуватили самих же жертв, зазначивши, що у них нібито не було офіційної акредитації, а в ЦАР вони приїхали як туристи, а не журналісти, зауважує NYT.

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"Росія під керівництвом Путіна щосили намагається відновити свою присутність на втрачених територіях. І мова не тільки про Україну й інші пострадянські країни, а й далекі землі, такі як Сирія, а тепер ще й Африка. За часів холодної війни Кремль вів приховану війну проти Заходу на території від Сомалійського півострова до Мозамбіку та Анголи", – пояснюють кореспонденти.

Тепер дипломатичні і військові сліди Москви були помічені в інших африканських країнах, зокрема в Судані. Від його лідера Омара аль-Башира відвернувся Захід, але російський уряд став на його бік. У листопаді аль-Башир запропонував Путіну побудувати свою військову базу на узбережжі Червоного моря.

Нагадаємо, журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв були вбиті у Центральноафриканській Республіці в ніч на 31 липня. Журналісти знімали в Африці документальний фільм про роботу ПВК "Вагнер" на замовлення Центру управління розслідуваннями. За словами прес-секретаря уряду ЦАР, на місці вбивства журналістів не знайшли ні грошей, ні апаратури, ні документів.

Теги: Новини політики журналісти Новини Росії Африка Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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