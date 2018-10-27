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      Вбисвство журналіста Хашоггі: Саудівська Аравія відмовилася видавати підозрюваних

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      Джамаль Хашоггі
      Джамаль Хашоггі / Фото з відкритих джерел

      Саудівська Аравія відмовила Туреччині у проханні видати 18 підозрюваних у вбивстві опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі.

      Про це повідомив глава МЗС Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр, передає AFP.

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      "Вони громадяни Саудівської Аравії, вони затримані в Саудівській Аравії, розслідування проводиться в Саудівській Аравії – і переслідуватися вони будуть в Саудівській Аравії", – сказав міністр.

      За його словами, розслідування потребують деякого часу.

      "Ми притягнемо до відповідальності причетних, ми розробимо механізми, щоб подібне більше не повторилося", – сказав Адель аль-Джубейр.

      Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі на території дипустанови.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було убито в консульстві країни, розташовану у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

      За інформацією ЗМІ, наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.

      Хто такий Джамаль Хашоггі?У Саудівській Аравії його знають не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Впродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-Фейсала.

      Хашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.

      Після отримання "попередження" від влади він був змушений покинути країну. Хашоггі покинув Саудівську Аравію після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.

      Теги: Новини Туреччини журналісти Саудівська Аравія Джамаль Хашоггі
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 27 жовтня
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