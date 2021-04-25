Країну шокувало жорстоке вбивство, яке сталося 24 квітня у Дніпрі. Невідомий розстріляв чоловіка прямо у його машині, а коли той вибіг – поцілив ще кілька разів та втік. Медики не змогли врятувати чоловіка.

За попередньою інформацією, вбитого звуть Анар Мамедов. Йому було 42 роки, у машині з ним також перебувала дитина.

Зверніть увагу З'явилось відео моменту розстрілу чоловіка у Дніпрі 18+

Що відомо про вбитого

ЗМІ повідомили, що він був одним з лідерів озброєного злочинного угруповання "Мамедовські" з Кривого Рогу. Воно займалося оптовими поставками наркотиків.

Другим лідером угруповання, до якого належать близько 50 людей, є брат убитого – Раміз Мамедов. Раніше невідомі спалили кафе Мамедових та авто одного з них.



ЗМІ показали ймовірні документи загиблого / Фото "Страна"

Вбивство у центрі Дніпра: що відомо