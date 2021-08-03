Наразі підозрюваного у скоєнні злочину почали розшукувати.

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Що відомо про фігурантів

Ім'я зловмисника поки не називають. Проте оприлюднили його фото. Наразі офіційно ніяк не коментували інформацію про етнічне походження чоловіків.



Зображення із ймовірним вбивцею / Фото телеграму "Ху***ая Одесса"

У телеграмі "7 каналу" написали, що вбитий був потерпілим у кримінальному провадженні про вимагання. Про це нібито повідомили анонімні джерела в правоохоронних органах.

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Після того, як у мережу злили відео моменту розстрілу, родичам вбитого стало погано. На місці злочину було щонайменше 2 молодих людей, які плакали.

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