На Малиновського в Одесі кілер вбив азербайджанця: що про нього відомо
Джерело:телеграм "Одесса info"
На вулиці Малиновського в Одесі посеред білого дня 3 серпня вбили чоловіка. У мережі повідомили, що вбитий Лачін Мамедов і його вбивця – уродженці Азербайджану.
Наразі підозрюваного у скоєнні злочину почали розшукувати.
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Що відомо про фігурантів
Ім'я зловмисника поки не називають. Проте оприлюднили його фото. Наразі офіційно ніяк не коментували інформацію про етнічне походження чоловіків.
Зображення із ймовірним вбивцею / Фото телеграму "Ху***ая Одесса"
У телеграмі "7 каналу" написали, що вбитий був потерпілим у кримінальному провадженні про вимагання. Про це нібито повідомили анонімні джерела в правоохоронних органах.
Місце, де розстріляли Лачіна Мамедова в Одесі: дивіться відео телеграму "7 канал"
Після того, як у мережу злили відео моменту розстрілу, родичам вбитого стало погано. На місці злочину було щонайменше 2 молодих людей, які плакали.
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Коротко про це вбивство
- Інцидент трапився у подвір'ї багатоповерхівки.
- Потерпілого забрали в лікарню, але він там помер.
- Після злочину зловмисник втік на автомобілі Mercedes.
- Поліція оголосила в місті план "Перехоплення".
- Згодом відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.
- Максимальне покарання за нею – 15 років ув'язнення.