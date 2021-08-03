На Малиновського в Одесі кілер вбив азербайджанця: що про нього відомо

3 серпня 2021 , 18:45
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Джерело:

телеграм "Одесса info"

На вулиці Малиновського в Одесі посеред білого дня 3 серпня вбили чоловіка. У мережі повідомили, що вбитий Лачін Мамедов і його вбивця – уродженці Азербайджану.

Наразі підозрюваного у скоєнні злочину почали розшукувати. 

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Що відомо про фігурантів

Ім'я зловмисника поки не називають. Проте оприлюднили його фото. Наразі офіційно ніяк не коментували інформацію про етнічне походження чоловіків.


Зображення із ймовірним вбивцею / Фото телеграму "Ху***ая Одесса" 

У телеграмі "7 каналу" написали, що вбитий був потерпілим у кримінальному провадженні про вимагання. Про це нібито повідомили анонімні джерела в правоохоронних органах.

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Після того, як у мережу злили відео моменту розстрілу, родичам вбитого стало погано. На місці злочину було щонайменше 2 молодих людей, які плакали.

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Коротко про це вбивство

  • Інцидент трапився у подвір'ї багатоповерхівки. 
  • Потерпілого забрали в лікарню, але він там помер. 
  • Після злочину зловмисник втік на автомобілі Mercedes.
  • Поліція оголосила в місті план "Перехоплення".
  • Згодом відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.
  • Максимальне покарання за нею – 15 років ув'язнення. 
Автор: Олександр Марчак