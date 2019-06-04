Одному з поліцейських, який застрелив хлопчика, суд обрав запобіжний захід

Одному з поліцейських, якого підозрюють у діях, що призвели до смерті дитини, Івану Приходьку 4 червня суд обрав запобіжний захід. 5-річний хлопчик, якого у Переяславі-Хмельницькому поранили з вогнепальної зброї п'яні патрульні поліцейські, помер у київській лікарні 3 червня.

Який запобіжний захід обрав суд

Адвокат Приходька просив суд призначити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, адвокат постраждалої сім`ї наполягав на триманні під вартою. Суд ухвалив рішення взяти Приходька під варту на 60 діб. Запобіжний захід другому підозрюваному Володимиру Петровцю ще не обрали.

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Клопотання від ГПУ щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним у справі надійшло до Голосіївського районного суду міста Києва 3 червня, коли система розподілу суддів уже не працювала. Саме тому судове засідання 3 числа не відбулося.

Після того, як стало відомо, що поліцейські поранили хлопчика з вогнепальної зброї, їм були вручені повідомлення про підозру за 2 кваліфікаціями – хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї та заподіяння необережного тяжкого тілесного ушкодження. У помешканнях поліцейських провели обшуки і вилучили набої та зброю.

Після смерті дитини Генпрокуратура перекваліфікувала підозру правоохоронцям з хуліганства на умисне вбивство.

За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини підозрюваним загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.



Родина вбитого хлопчика (фото із Facebook-сторінки матері дитини)

Коротко про трагедію у Переяславі-Хмельницькому

31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали .

Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Далі вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.

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За словами бабусі, слідчі не можуть встановити, хто саме із двох поліцейських стріляв. Вони, начебто, нічого не пам'ятають – через сильне алкогольне сп'яніння.

Через поранення стан малюка був вкрай важкий. У дитини, як встановили медики, кульове проникаюче поранення голови, тяжка відкрита проникаюча черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Лікарі у Переяславі-Хмельницькому здійснили складну операцію, але, на жаль, витягнути кулю так і не змогли.

Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Усю необхідну допомогу малюк отримував, однак врятувати його так і не вдалося.