Вбили Захарченка: факти з життя ватажка проросійських бойовиків Донецька

Убили Олександра Захарченка у Донецьку в ресторані "Сепаратист" у п'ятницю, 31 серпня. Там пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер проросійських бойовиків так званої "ДНР". Що відомо про ватажка сепаратистів на Донеччині – читайте у біографії на сайті 24 каналу.

Унаслідок вибуху двоє охоронців Захарченка дістали поранення. У місті, згідно з даними бойовиків, через загибель Захарченка запровадили додаткові заходи безпеки.

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Ким був Захарченко до війни на Донбасі

Олександр Захарченко народився 26 червня 1976 року у Донецьку. Його батько був шахтарем. Нині живе на підконтрольній Україні території – Артемівську. Більше того, міністр соціальної політики Андрій Рева у 2017 році повідомив, що мати й батько ватажка бойовиків отримують пенсію в Україні.

У Донецькому технікумі промислової автоматики Захарченко отримав освіту за спеціальністю "гірський електромеханік". Пізніше вступив до Донецького юридичного інституту МВС, але так його і не закінчив.



Олександра Захарченка вбили

В офіційній біографії Захарченка зазначається, що той з 2000-х років розпочав власний бізнес, пов'язаний з вугільною промисловістю. Проте у мережі донедавно ширилось багато чуток, що лідер сепаратистів насправді торгував курятиною.

Також у його біографії йдеться, що в 2006 році Захарченко очолив ТРЦ "Континент", який належав Ринату Ахметову. Крім того, Захарченко начебто був співзасновніком донецького ТОВ "Дельта-форт", що спеціалізувалось на продовольчій діяльності.

Терористична діяльність

У 2010 році у Донецьку створили філію харківського бійцівського клубу "Оплот", який і очолив Олександр Захарченко.

У 2014 році після втечі Януковича до Росії на Сході України розпочалась масштабна антимайданівська пропаганда, яка згодом переросла в антиукраїнську. На весні 2014-ого у самому Донецьку вже розпочинались погроми та захоплення державних будівель. І Захарченко осторонь не був. 16 квітня він очолив групу озброєних людей (пізніше відоме як "ополчєніє"), що захопили будівлю Донецької міської адміністрації.

11 травня 2014 року відбувся так званий референдум про самовизначення Донбасу за підтримки Росії. Тоді Захарченко став військовим комендантом Донецька. Далі – заступником "міністра МВС" фейкової республіки.



Олександра Захарченка вбили

Коли на Донбас зайшла російська техніка та війська і розпочались повномасштабні військові дії, то Захарченку довірили командувати підрозділом терористичного "Оплоту". Та не довго, лише кілька місяців – до 7 липня 2014 року. Тоді ж наприкінці червня отримав поранення при спробі штурму наших кіборгів, які боронили Донецький аеропорт. Проет отримав звання "майора".

У серпні 14-ого, коли тодішнього "прем'єра "ДНР" Олександра Бородая усунули (офіційно – пішов у відставку), Захарченка обрали на його місце.



Бойовики Олександр Бородай та Олександр Захарченко

2-ого листопада 2014-ого року Олександр Захарченко став "головою "ДНР". Мовляв, за нього проголосували 75% людей, які проживали на окупованих територіях Донецької області.

12 лютого 2015-ого ватажок проросійських бойовиків підписав Мінські угоди разом зі своїм "лнр-івським колегою" Ігорем Плотницьким. Того ж року у фейковій республіці йому присвоїли звання "Герой "ДНР", а на додачу нагородили "Георгіївськими хрестами "ДНР" і дали звання "генерал-майор" після кривавих подій у Дебальцевому.

Замахи на Захарченка

Сепаратистські ЗМІ повідомляли всього про три замахи на Захарченка.

Перший – у листопаді 2014 року. Мовляв, Захарченка тоді обстріляли з "Градів" українські військові. Проте він тоді зовсім не постраждав, переховуючись у готелі неподалік.



Захарченко отримав поранення в ногу

22 серпня 2016 року повідомляли, наче біля будинку ватажка бойовиків знайшли та знешкодили вибухівку.

Останній замах був весною 2017 року. Тоді два вибухових пристроя підірвали на шляху кортежу Захарченка, який прямував до Савур-Могили.

Особисте життя Олександра Захарченка

Захарченко, за неофіційними даними, був одружений двічі. Проте на публіці його пам'ятали лише з другою жінкою – Наталією Гладковою. З нею він виховував чотирьох синів.



Бойовик Захарченко з дружиною Наталією

Лідер бойовиків в одному з інтерв'ю заявив, що його дружина перебувала під обстрілом і сама вела бій.

Пропри те, що сепаратистське подружжя давало інтерв'ю пропагандистським російським каналам та разом часто з'являлись на публіці, інформації про Наталію Гладкову вкрай мало.