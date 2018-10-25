Вбитий репер XXXTentacion жорстоко бив свою дівчину: у мережі опубліковано зізнання в насильстві

У мережі з'явилося зізнання у насильстві над дівчиною і ще над вісьмома людьми американського репера XXXTentacion, який був застрелений 18 червня цього року.

Про знущання репер зізнався за рік до смерті своїм друзям. Видання Pitchfork опублікувало секретний 27-хвилинний аудіозапис, який надійшов до прокуратури округу Майамі-Дейд в штаті Флорида.

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Як повідомляє джерело, сторона звинувачення і сторона захисту розглядали його як доказ провини реп-виконавця в злочинах.

У записі артист розповідає, як знущався і бив свою дівчину через підозри в її зраді.

Я влаштував їй бійню, бо вона зробила помилку. І після цього, пішло-поїхало. Зараз вона боїться. Ця дівчина боїться за своє життя. І я її розумію,

– заявив XXXTentacion.

Репер додав, що він напав з ножем на вісьмох людей. За його словами, колишня дівчина була свідком багатьох інцидентів, тому так боїться його. "Вона бачила це лайно", – наголосив репер. Американець зазначив, що пережив складні інциденти, які вплинули на його тягу до насильства.

"Ви коли-небудь бачили, як хтось вирізав свій язик? Ви коли-небудь бачили, як когось гвалтували? Ви коли-небудь бачили, як хтось намагається вбити вашу маму перед Вами?" – говорить він в аудіозаписі.

До слова, мати загиблого репера Клеопатра Бернард повідомила, що дівчина репера виявилася вагітною. Про це вона сказала через 4 дні після смерті артиста.

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Нагадаємо, 18 червня на XXXTentacion напали двоє невідомих, коли він виходив зі свого мотосалону. Зловмисники вистрілили у репера і пограбували його. Хлопець помер у лікарні, не приходячи до тями.

Хто такий XXXTentacion?Американський репер (справжнє ім'я – Джасей Дуейн Онфрой) мав проблеми із законом через звинувачення у насильстві. Щодо нього тривав суд через побиття вагітної жінки. Також його заяви у пресі відзначалися особливо кривавими розповідями.



XXXTentacion записав два повноформатних альбоми.