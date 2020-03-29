Вбитого поліцейського знайшли в багажнику авто в Нікополі

Оперуповноваженого Нікопольського відділу поліції знайшли застреленим у багажнику автомобіля. Водія затримали за підозрою у вбивстві.

Співробітники патрульної поліції зупинили Toyota Land Cruiser вночі 29 березня. За кермом перебував 56-річний нікопольчанин, у машині також був його 35-річний син. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Дніпропетровської області.

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Після перевірки документів правоохоронці оглянули автомобіль і виявили у багажнику поліетиленовий мішок з тілом.

Як попередньо встановлено, у затриманого виник конфлікт зі співробітником поліції, в результаті чого він здійснив декілька пострілів у його бік. В результаті вогнепального поранення поліцейський помер на місці,

– повідомили у поліції.

Зброю вилучили та направили на експертизу. Проти водія автомобіля відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".