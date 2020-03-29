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      Вбитого поліцейського знайшли в багажнику авто в Нікополі

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      Тіло поліцейського виявили в багажнику / Національна поліція Дніпропетросвької області

      Оперуповноваженого Нікопольського відділу поліції знайшли застреленим у багажнику автомобіля. Водія затримали за підозрою у вбивстві.

      Співробітники патрульної поліції зупинили Toyota Land Cruiser вночі 29 березня. За кермом перебував 56-річний нікопольчанин, у машині також був його 35-річний син. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Дніпропетровської області.

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      Після перевірки документів правоохоронці оглянули автомобіль і виявили у багажнику поліетиленовий мішок з тілом.

      Як попередньо встановлено, у затриманого виник конфлікт зі співробітником поліції, в результаті чого він здійснив декілька пострілів у його бік. В результаті вогнепального поранення поліцейський помер на місці,
      – повідомили у поліції.

      Зброю вилучили та направили на експертизу. Проти водія автомобіля відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Жертви Зброя Нікополь Новини Дніпра Вбивство Поліція Кримінальні новини Кримінал Новини України
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