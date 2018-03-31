08:54
31 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
5°C
8°C 2°C
  • неділя
    13°C 5°C
  • понеділок
    7°C 1°C
  • вівторок
    4°C -2°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова російська ідеологія. Шальная Імпєратріца
Вєсті Кремля
23:53, 30 березня
Вєсті.UA. Метаморфоз регіоналів. Чарівний пендель
Вєсті.UA
20:53, 30 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вбитого проросійського бойовика "Гіві" викликали до суду на Дніпропетровщині

628
"Гіві" викликають на судове засідання / Фото з вільних мереж

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликав на засідання загиблого командира проросійських бойовиків "Сомалі" Михайла Толстих, відомого за позивним "Гіві".

Відповідне оголошення опубліковане у випуску "Урядового кур'єра" від 30 березня.

В тексті повістки мовиться, що Толстих звинувачується у скоєнні наступник кримінальних злочинів: створення терористичної групи, планування, підготовка та ведення агресивної війни, терористичний акт, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, порушення законів і звичаїв війни.

Читайте також: У Путіна запропонували увіковічнити "Гіві" у назві нового озброєння

Головуючою суддею в цьому кримінальному провадженні виступає суддя Наталія Самоткан.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справа буде розглянута без його участі,
– мовиться у судовій повістці.

Згідно з оголошенням, підготовче судове засідання заплановане на 5 квітня.


Судова повістка для "Гіві"

Нагадаємо, 8 лютого 2017 року Михайло Толстих "Гіві" загинув у результаті вибуху у власному кабінеті.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Дніпра Вбивство "Гіві" Судді
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
История о том, как легко умереть в Луганске
сьогодні, 08:43 История о том, как легко умереть в Луганске
Ольга Черненко 72
Чем грозит путинской системе выздоровление Юлии Скрипаль
30 березня, 23:00 Чем грозит путинской системе выздоровление Юлии Скрипаль
2955
Головні новини 30 березня: в Україні запрацював 4G, помста Росії, Луценко проти Холодницького
30 березня, 22:01 Головні новини 30 березня: в Україні запрацював 4G, помста Росії, Луценко проти Холодницького
727
Поради успішних: у 35 років схуднути на 13 кг, стати чемпіонкою з бодібілдингу та здійснити мрії
30 березня, 21:48 Поради успішних: у 35 років схуднути на 13 кг, стати чемпіонкою з бодібілдингу та здійснити мрії
1250
Де запрацював 4G інтернет в Україні: перелік міст в інфографіці
30 березня, 21:02 Де запрацював 4G інтернет в Україні: перелік міст в інфографіці
4184
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук