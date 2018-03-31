Вбитого проросійського бойовика "Гіві" викликали до суду на Дніпропетровщині

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликав на засідання загиблого командира проросійських бойовиків "Сомалі" Михайла Толстих, відомого за позивним "Гіві".

Відповідне оголошення опубліковане у випуску "Урядового кур'єра" від 30 березня.

В тексті повістки мовиться, що Толстих звинувачується у скоєнні наступник кримінальних злочинів: створення терористичної групи, планування, підготовка та ведення агресивної війни, терористичний акт, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, порушення законів і звичаїв війни.

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Головуючою суддею в цьому кримінальному провадженні виступає суддя Наталія Самоткан.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справа буде розглянута без його участі,

– мовиться у судовій повістці.

Згідно з оголошенням, підготовче судове засідання заплановане на 5 квітня.



Судова повістка для "Гіві"

Нагадаємо, 8 лютого 2017 року Михайло Толстих "Гіві" загинув у результаті вибуху у власному кабінеті.