Вбитого у мирній ході Ігоря Толмачова вшанували у Харкові: фото, відео

У Харкові відкрили пам'ятний знак одному із лідерів місцевого Євромайдану Ігорю Толмачову. Чоловік загинув під час теракту в 2015 році.

Барельєф у пам'ять про головного євромайданівця встановили в університеті Каразіна. Саме там Толмачов закінчив фізико-технічний факультет.

До слова: Пам'ять має жити: KOZAK SYSTEM презентували пісню на честь вбитого у мирній ході Данила Дідика

"Познайомилися на початку 2014 року, коли треба було рятувати Харків. Ми тоді створили громадський штаб оборони міста. Тоді не питали, хто є хто. Треба було робити, створювати волонтерські центри. А потім ми дізналися, що він альпініст, що він рятівник, що він дуже класний фізик", – пригадав активіст Володимир Чистилін.



Пам'ятний знак Ігорю Толмачову



Пам'ятний знак в університеті Каразіна

Гроші на створення пам'ятної дошки збирали друзі загиблого активіста.

Він, звичайно, був такий глибокий. Від нього йшла сила. Мужня людина,

– зазначив скульптор Сергій Сбітнєв.

Дружина Ігоря дуже важко оговтувалась після трагедії. За її словами, дошка нагадуватиме їй не про той страшний день, а про 20 щасливих років разом.

"Я дуже хочу подякувати всім, хто це зробив. Для мене це дуже важливо. Це пам'ять Ігорю. Це він – такий як він був. Я дуже рада, що це є", – сказала дружина Марина Толмачова.



Дружина євромайданівця Марина Толмачова

Жінка досі чекає, аби винні у трагедії були покарані. Адже підозрювані у теракті вже п'ять років сидять у СІЗО в очікуванні вироку суду.

Що відомо про теракт у Харкові? 22 лютого 2015 року під час мирного маршу, присвяченого пам'яті героїв Небесної Сотні, біля Палацу спорту стався вибух, згодом кваліфікований як теракт. Він забрав життя чотирьох харків'ян 52-річного Ігоря Толмачова, 37-річного Вадима Рибальченка, 15-річного Данила Дідика та 18-річного Миколи Мельничука.