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      Вбитого у мирній ході Ігоря Толмачова вшанували у Харкові: фото, відео

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      У Харкові відкрили пам'ятний знак одному із лідерів місцевого Євромайдану Ігорю Толмачову. Чоловік загинув під час теракту в 2015 році.

      Барельєф у пам'ять про головного євромайданівця встановили в університеті Каразіна. Саме там Толмачов закінчив фізико-технічний факультет. 

      До слова: Пам'ять має жити: KOZAK SYSTEM презентували пісню на честь вбитого у мирній ході Данила Дідика

      "Познайомилися на початку 2014 року, коли треба було рятувати Харків. Ми тоді створили громадський штаб оборони міста. Тоді не питали, хто є хто. Треба було робити, створювати волонтерські центри. А потім ми дізналися, що він альпініст, що він рятівник, що він дуже класний фізик", – пригадав активіст Володимир Чистилін.

      харків теракт
      Пам'ятний знак Ігорю Толмачову

      харків теракт
      Пам'ятний знак в університеті Каразіна

      Гроші на створення пам'ятної дошки збирали друзі загиблого активіста.

      Він, звичайно, був такий глибокий. Від нього йшла сила. Мужня людина,
      – зазначив скульптор Сергій Сбітнєв.

      Дружина Ігоря дуже важко оговтувалась після трагедії. За її словами, дошка нагадуватиме їй не про той страшний день, а про 20 щасливих років разом.

      "Я дуже хочу подякувати всім, хто це зробив. Для мене це дуже важливо. Це пам'ять Ігорю. Це він – такий як він був. Я дуже рада, що це є", – сказала дружина Марина Толмачова.

      харків теракт
      Дружина євромайданівця Марина Толмачова

      Жінка досі чекає, аби винні у трагедії були покарані. Адже підозрювані у теракті вже п'ять років сидять у СІЗО в очікуванні вироку суду.

      Що відомо про теракт у Харкові? 22 лютого 2015 року під час мирного маршу, присвяченого пам'яті героїв Небесної Сотні, біля Палацу спорту стався вибух, згодом кваліфікований як теракт. Він забрав життя чотирьох харків'ян 52-річного Ігоря Толмачова, 37-річного Вадима Рибальченка, 15-річного Данила Дідика та 18-річного Миколи Мельничука.

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      Теги: Новини України Новини Харкова Теракт у Харкові Теракт Жертви Небесна Сотня Євромайдан
      Джерело: 24 канал
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