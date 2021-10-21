Вбив тестя й тещу на очах у неповнолітньої доньки: чоловік на Хмельниччині отримав довічне
Джерело:Офіс генпрокурора
У Хмельницькій області чоловік з рушниці застрелив своїх тещу і тестя. Під час їхнього вбивства він зачепив кулею свою неповнолітню доньку.
За подвійне вбивство чоловіку присудили довічне позбавлення волі. Відповідний вирок виніс Кам'янець-Подільський суд.
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Дитина хотіла заслонити собою рідних
Слідчі встановили, що у жовтні 2019 року чоловік посварився з батьками своєї жінки. З ними він мав тривалі неприязні стосунки.
Він схопився за рушницю і вистрілив у них, коли вони просто відпочивали вдома. Вбивство сталось на очах у малолітньої дитини чоловіка. Вона намагалась прикрити своїм тілом дідуся.
Вбивця вистрілив повз дівчинку, поранивши її в руку. Пенсіонери померли миттєво.
Чоловіка засудили за частиною 2 статті 115 – умисне вбивство двох людей, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох.
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