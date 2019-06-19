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      Олексій Чибісов

      Останні події на Донбасі свідчать: Росія готується до наступу

      852
      Бойовики налаштовані серйозно
      Бойовики налаштовані серйозно / Фото з відкритих джерел

      Останнім часом на фронті відбувається поступове загострення ситуації. Причому Росія, судячи з усього, готується до активізації саме наступальних бойових дій.

      Хоча захоплювати українські міста Кремлю не вигідно, адже населення їх потім треба годувати, піти в атаки для шантажу росіяни цілком можуть. Щоб, наприклад, виміняти Донбас на Крим. Або просто, щоб говорити із новим президентом України Володимиром Зеленським з позиції сили: мовляв, ти зі многою вести переговори хочеш, а я в тебе ще одне місто відберу. 

      Читайте також: Смертельна кара: бойовики "ДНР" підготували нове випробування для України

      Збільшуються кількість та інтенсивність обстрілів на Донбасі й не тільки заради успішного тиску на українську владу. Путін готує Макрона та Меркель для поступового вирішення своїх питань. Тому не мовчать САУ-артилерія та міномети, тому зазнають поранень українські захисники та мирні жителі  Москві потрібні жертви. За допомогою смертей наші сусіди звикли шантажувати весь світ.

      Яскравим прикладом цього може служити Сирія, де для місцевих штучно створили умови, коли мільйонам людей довелося рятуватися втечею до Європи. І країни ЄС зіткнулися із серйозною кризою. Це була відповідь на санкції та спроба розхитати Європу, примусити її діяти так, як каже військовий злочинець №1.

      Попри постійні обстріли на фронті бойовики також розгорнули свої численні гармати у напрямок Донецька та інших захоплених ними ж міст. Вони використовують тактику 2014 року: прицільно жбурляють снаряд за снарядом у житлові квартали, аби звинуватити у загибелі місцевих жителів бійців ЗСУ. А якщо попаде ще й у володаря "паспорту РФ", то мова й взагалі може піти про чергове масштабне вторгнення терористів під виглядом "миротворців".

      Крім цього, росіяни успішно вирішують власні проблеми із соціальною напруженістю у "ДНР" та "ЛНР", оскільки одразу після початку активної фази війни народ зазвичай перестає думати про те, як погано живеться у квазіреспубліках. Людей цікавить лише припинення обстрілів.

      Той факт, що росіяни відновили фінансування для терористичних "республік" та найманців, додатково свідчить: Росія готується до серйозних дій.

      Потяги зі снарядами постійно поповнюють склади із боєприпасами у масштабах десь на рівні 2015 року, бойовики знаходяться у піднесеному настрої через роботу політруків, які обіцяють, що "новий рік вони зустрічатимуть у Києві", а Україна офіційно цьому протиставити не може нічого, окрім, "ви, мабуть, втратили контроль над власними маріонетками". Всі сподівання лише на професійних військових, які зможуть відбити напади окупантів. Якщо їм не заборонять це робити, звісно...

      Читайте також: Як в Україні: терористи анонсували покращення у "ДНР" та "ЛНР"

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Війна на Донбасі Анексія Криму Володимир Путін Окуповані території
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