У Бучі російські військові розстріляли 70-річного місцевого жителя прямо біля входу в супермаркет. На відео видно і момент вбивства, і мародерство окупантів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода". Журналісти оприлюднили раніше невідоме відео воєнних злочинів армії Росії в Бучі.

Читайте також Жорстокі вбивства у Бучі: повідомили про підозри двом окупантам, які розстрілювали цивільних

Росіяни вбили 70-річного чоловіка в Бучі та розграбували магазин

Кадри датовані 4 березня 2022 року. На них зафіксовано, як російські військові розстрілюють 70-річного місцевого жителя Володимира Рубайла біля входу в супермаркет. Спершу його поранили, а коли той почав падати – прицільно добили пострілом у голову.

Нові кадри з Бучі: дивитися відео

Поруч із тілом загиблого, яке залишалось лежати на асфальті, російські солдати розбивають двері магазину, заходять всередину і влаштовують мародерство: виносять продукти й речі, вантажать їх у бронетехніку та навіть котять візки з краденим до захоплених осель місцевих.

Як встановили журналісти, підрозділ, до якого належав один із сержантів, перебував на позиції, звідки, за даними українських балістів, і було здійснено смертельний постріл. У коментарі Радіо Свобода російський сержант визнав факт вбивства цивільного, але заперечив участь свого підрозділу.

Ці кадри стали частиною третьої серії розслідування “Буча. Яблунська”, що розповідає про масові вбивства цивільних на цій вулиці у перші тижні вторгнення. Попередні частини фільму вже отримали міжнародне визнання – зокрема, друга частина розслідування була відзначена золотою нагородою New York Festivals у номінації "Права людини".

Володимир Рубайло був корінним жителем Бучі, працював водієм, виховав двох доньок. Його життя обірвалося від рук російських окупантів 4 березня 2022 року.

Воєнні злочини Росіян на Київщині: дивитися відео

За офіційними даними Бучанської міськради, за час окупації громади загинули 554 цивільних. 43 тіла досі не впізнані, ще 38 людей вважаються зниклими безвісти. Щонайменше 33 чоловіків перебувають у російському полоні, один із них загинув у неволі.