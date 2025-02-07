У Сухопутних військах сказали, як захищатимуть працівників ТЦК
- Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило про заходи безпеки для захисту працівників ТЦК і СП.
Журналісти запитали Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ щодо випадків нападів на ТЦК та СП. Там відповіли, що вдадуться до низки заходів, щоб убезпечити працівників і не тільки.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне. Раніше вже говорилося про те, що в кількох областях посилять заходи безпеки.
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Як захищатимуть працівників ТЦК і СП
В усіх військових частинах, установах та закладах, які підпорядковані Командуванню Сухопутних військ ЗСУ, посилено безпекові заходи.
Метою є убезпечити не тільки особовий склад, але й цивільний персонал і відвідувачів "від можливих позаштатних ситуацій".
Ось про такі заходи безпеки йдеться:
- посилено патрулювання периметра військових об'єктів та прилеглих територій;
- посилено контроль доступу на території військових об'єктів;
- здійснюється встановлення (удосконалення) систем відеоспостереження, а також технічних засобів для виявлення та попередження несанкціонованих дій;
- проведено додаткові інструктажі та навчання з особовим складом охорони щодо дій у надзвичайних ситуаціях;
- проведено додаткові інструктажі особового складу та цивільного персоналу щодо взаємодії з черговими службами ДСНС, поліції, СБУ у випадку виявлення невідомих предметів на території військових об'єктів, несанкціонованого проникнення на територію сторонніх людей та виникнення інших надзвичайних ситуацій.
Зараз правоохоронці розслідують випадки підривів біля ТЦК і СП та в самих приміщеннях.
До речі, журналісти "Текстів" прикинулися потенційними терористами і зв'язалися з вербувальниками ФСБ через телеграм. Ті не приховують, що пропонують громадянам України вчинити теракт за гроші.
Найдешевше коштує розклеїти листівки та намалювати графіті. Але це тільки "точка входу" в незаконну діяльність. Кінцевою метою є вбивства українських військових. Підпали та вбивства куратори називають стандартними цілями.