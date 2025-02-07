У Сухопутних військах сказали, як захищатимуть працівників ТЦК

Журналісти запитали Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ щодо випадків нападів на ТЦК та СП. Там відповіли, що вдадуться до низки заходів, щоб убезпечити працівників і не тільки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне. Раніше вже говорилося про те, що в кількох областях посилять заходи безпеки.

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Як захищатимуть працівників ТЦК і СП

В усіх військових частинах, установах та закладах, які підпорядковані Командуванню Сухопутних військ ЗСУ, посилено безпекові заходи.

Метою є убезпечити не тільки особовий склад, але й цивільний персонал і відвідувачів "від можливих позаштатних ситуацій".

Ось про такі заходи безпеки йдеться:

посилено патрулювання периметра військових об'єктів та прилеглих територій;

посилено контроль доступу на території військових об'єктів;

здійснюється встановлення (удосконалення) систем відеоспостереження, а також технічних засобів для виявлення та попередження несанкціонованих дій;

проведено додаткові інструктажі та навчання з особовим складом охорони щодо дій у надзвичайних ситуаціях;

проведено додаткові інструктажі особового складу та цивільного персоналу щодо взаємодії з черговими службами ДСНС, поліції, СБУ у випадку виявлення невідомих предметів на території військових об'єктів, несанкціонованого проникнення на територію сторонніх людей та виникнення інших надзвичайних ситуацій.

Зараз правоохоронці розслідують випадки підривів біля ТЦК і СП та в самих приміщеннях.

До речі, журналісти "Текстів" прикинулися потенційними терористами і зв'язалися з вербувальниками ФСБ через телеграм. Ті не приховують, що пропонують громадянам України вчинити теракт за гроші.

Найдешевше коштує розклеїти листівки та намалювати графіті. Але це тільки "точка входу" в незаконну діяльність. Кінцевою метою є вбивства українських військових. Підпали та вбивства куратори називають стандартними цілями.