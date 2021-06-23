Ми пробували "собачий кайф", – підозрюваний у вбивстві 15-річної в Нікополі

Підліток, якого підозрюють у вбивстві 15-річної розповів, як трапилася ця трагедія. Він каже, що смерть дівчини була випадковістю. Мовляв, це трапилася в ході сумнівної розваги – "собачий кайф".

Про це хлопець написав на власній сторінці у фейсбуці 23 червня. Цікаво, що автор допису перейменувався на "Яне Хотел". Однак зараз сторінки з таким ніком у соцмережі вже немає.

Інше вбивство У Кривому Розі померла вагітна жінка, яку підпалив неповнолітній хлопець

За словами підозрюваного, вони разом із подругою хотіли спробувати "собачий кайф". Це "розвага" в ході якої людина виконує фізичні вправи, а потім їй перетискають шию. Таке роблять, щоб втратити свідомість.

Я не хотів, щоб все так вийшло. Щось пішло не за планом і я запанікував. Сам ще не до кінця розумію, як так сталось,

– написав юнак.

Також він додав, що просить вибачення. У списку людей він згадав батьків убитої та своїх рідних. Попри публічне розкаяння, правдивість цих слів перевірятимуть правоохоронці.



Скриншот допису підозрюваного у вбивстві дівчини / Фото Vgorode

Що відомо про цю трагедію