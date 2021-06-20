У Нікополі затримали підозрюваного у вбивстві 15-річної дівчини: це її одноліток

20 червня 2021 , 09:20
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Джерело:

Поліція Дніпропетровської області

У Нікополі після 5 днів пошуку знайшли мертвою 15-річну дівчину. Її тіло виявили на території біля промислових будівель. Одразу у цей самий день поліція затримала і підозрюваного.

У поліції кажуть, що, ймовірно, дівчину позбавив життя 15-річний юнак. Жертва була з ним знайома.

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Хлопець задушив дівчину і втік

Ще 14 червня хлопець, за попередньою інформацією, задушив дівчину на пустирі. Після злочину він одразу утік.

Зверніть увагу! Затриманому повідомлено про підозру за статтею про умисне вбивство. Наразі з нападником проводять слідчі дії.

Що відомо про зникнення дівчини у Нікополі

  • До поліції мати дівчини звернулась 15 червня.
  • Жінка розповіла, що напередодні ввечері її донька пішла гуляти і не повернулась додому.
  • На розшук дитини кинули усі служби поліції. Долучили також військових, нацгвардійців та волонтерів.
  • Вони перевірили парки, пляжі, вокзали та закинуті будівлі.
  • До зниклої правоохоронців привів службовий собака.

Дивіться відео пошуків дівчини/ Відео Нацполіції:

 

Автор: Ірина Пундор