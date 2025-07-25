Правоохоронці встановлюють обставини насильницької смерті неповнолітньої. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Сумщини.

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Що відомо про вбивство 17-річної дівчини на Сумщині?

На Сумщині правоохоронці розслідують жорстоке вбивство 17-річної дівчини. Трагічна подія сталася у Миколаївській селищній громаді.

В поліції розповіли, що зранку, 24 липня, до них звернулися батьки неповнолітньої. Вони розповіли, що донька вийшла гуляти з друзями 23 липня близько 19:00 години, але додому так і не повернулася.

Поліцейські негайно розпочали пошуки зниклої дівчини.

Під час обстеження територій правоохоронці виявили у лісосмузі тіло зниклої дівчини з ознаками насильницької смерті,

– ідеться в повідомленні.

Наразі обставини загибелі встановлюються. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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До слова, у Черкаській області поліцейські затримали 15-річного хлопця. Його підозрюють у вбивстві знайомого літнього чоловіка.