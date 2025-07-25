Жорстоке вбивство 17-річної: на Сумщині правоохоронці затримали підозрюваного у злочині

На Сумщині правоохоронці затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві 17-річної дівчини. Ним виявився 28-річний мешканець Києва.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора та Національну поліцію України.

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Що відомо про жорстоке вбивство на Сумщині?

24 липня до правоохоронців із заявою про зникнення доньки звернувся мешканець селища Миколаївка на Сумщині. За його словами, 17-річна дівчина напередодні ввечері пішла на прогулянку та не повернулася додому.

Під час масштабних пошукових заходів тіло дівчини з ознаками насильницької смерті виявили у лісосмузі. Вже незабаром правоохоронці встановили причетного до злочину – 28-річного мешканця Києва.

За попередніми даними, чоловік запросив дівчину на прогулянку, під час якої позбавив її життя. Злочин скоєно на сексуальному підґрунті,

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що керівник Сумської обласної прокуратури вже підписав повідомлення про підозру чоловіку за фактом умисного вбивства 17-річної дівчини, поєднаного зі зґвалтуванням. На місці події правоохоронці також вилучили речові докази: одяг, телефони, біологічні зразки та інші матеріали.

Наразі правоохоронці готують клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.