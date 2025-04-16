Заманили в ліс, убили та пограбували: нові деталі вбивства 19-річного хлопця в Івано-Франківську

Поліцейські розкрили нові деталі злочину з убивством 19-річного хлопця в Івано-Франківську. Підозрюваним у цьому злочині вже повідомили підозри, до цього їх затримали.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Івано-Франківщини.

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Правоохоронці розповіли, що 16 квітня близько 02:00 ночі виявили тіло 19-річного молодика з ознаками насильницької смерті. З місця події слідчі вилучили речові докази, які вже направили на експертне дослідження.

Поліцейські за лічені хвилини встановили осіб, причетних до вбивства 19-річного юнака. Йдеться про двох 14-річних місцевих підлітків.

Слідчі з'ясували, що неповнолітні, увівши потерпілого в оману, навмисне заманили його в лісопаркову зону з метою вчинити особливо тяжкий злочин,

– мовиться у повідомленні.

Також було встановлено, що неповнолітні завдали тілесних ушкоджень потерпілому ножем під час спуску з Вовчинецьких пагорбів. Потім ці особи заволоділи його особистим майном, а тіло заховали в лісі.

Поліція затримала підозрюваних у вбивстві 19-річного хлопця та оголосила 2 з них підозру / Фото поліції Івано-Франківщини

Поліцейські затримали двох зловмисників, які могли вчинити цей злочин. Слідчі інкримінують неповнолітнім умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з особливою жорстокістю.

Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо процесуального статусу третього учасника – 15-річного неповнолітнього.

Досудове розслідування у справі ще триває. Слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та ролі кожного із затриманих.