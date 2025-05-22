Нетаньягу відреагував на вбивство 2 працівників ізраїльського посольства у США

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на вбивство двох працівників посольства у Вашингтоні. У Тель-Авіві наказали посилити безпеку ізраїльських дипустанов по всьому світу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи Беньяміна Нетаньягу у соцмережі Х.

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Що написав Нетаньягу про вбивство ізраїльтян у США

В офісі Нетаньягу заявили, що прем'єр-міністр обурений жахливим антисемітським вбивством двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Після інциденту очільник ізраїльського уряду поговорив з послом в США Єхіелем Лейтером, який поінформував його щодо деталей убивства.

Пізніше Беньямін Нетаньягу мав розмову з генеральною прокуроркою США Пем Бонді. Американська посадовиця детально розповіла про все, що відомо на цей час про особу вбивці та двох співробітників посольства.

"Генеральна прокурорка заявила прем'єр-міністру, що вона щиро шкодує про те, що сталося, наголосила, що президент США Дональд Трамп керує розслідуванням злочину, та що США притягнуть вбивцю до відповідальності", – мовиться у дописі.

Ізраїльський прем'єр-міністр, своєю чергою, заявив, що сьогодні всі є свідками жахливої ​​ціни антисемітизму та дикого підбурювання проти Держави Ізраїль.

Криваві наклепи проти Ізраїлю мають ціну крові й з ними потрібно боротися всіма силами. Я сумую разом з родинами юної пари, чиї життя були обірвані миттєво жахливим антисемітським убивцею,

– написав Нетаньягу.

Він також доручив посилити безпеку у дипломатичних місіях Ізраїлю по всьому світу та для представників держави.

До слова, вбивство працівників посольства Ізраїлю у Вашингтоні сталося 21 травня поблизу Єврейського музею, коли там проводили захід. Згодом з'ясувалося, що двома загиблими ізраїльтянами виявилася пара.