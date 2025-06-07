Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на VRT.

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Що відомо про вбивство українок у Бельгії

За даними судової справи, яку веде лювенський суд, подвійне вбивство сталося вранці 6 червня. Так, близько 9:30 за місцевим часом пожежна служба отримала виклик на пожежу в будинку священника на вулиці Мілсестраат у Хаасроде, поблизу Ауд-Хеверле.

Після прибуття було зафіксовано, що з вікон квартири на першому поверсі йшов сильний дим. Близько 10:20 вогонь було взято під контроль, але під час обшуку квартири пожежники виявили двох постраждалих: матір та доньку.

На момент прибуття жінка вже була мертвою. Дівчину реанімували, але зрештою вона також померла. На тілах обох постраждалих були ножові поранення. Прокуратура Лювена розпочала розслідування подвійного вбивства,

– пишуть журналісти.

За попередніми висновками експерта з пожежної експертизи прокурора, займання в будинку було влаштовано навмисно.

Відомо, що загиблими була українська родина, яка проживала в Бельгії вже 3 роки. Батько загиблої дівчинки воює на фронті в Україні, у жінки також є 16-річний син, який на момент пожежі навчався у школі. За ним зараз доглядають спеціальні служби.

Наразі правоохоронці вивчають всі дані злочину та шукають винних у вбивстві, щоб притягнути їх до відповідальності.