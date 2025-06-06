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24 Канал Кримінальні новини Місце злочину підпалили: у Бельгії вбили 46-річну мати та її 6-річну доньку з України
7 червня, 01:33
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Місце злочину підпалили: у Бельгії вбили 46-річну мати та її 6-річну доньку з України

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Бельгії в місті Хаасроде виявили тіла 46-річної матері та 6-річної доньки з України, які загинули від ножових поранень. Саме місце злочину підпалили.
  • Прокуратура Лювена розпочала розслідування подвійного вбивства, а правоохоронці працюють над встановленням винних, щоб притягнути їх до відповідальності.
  • Загибла родина проживала в Бельгії 3 роки, батько дівчинки воює в Україні, а 16-річний син жінки перебуває під опікою спеціальних служб після вбивства матері та сестри.

У Бельгії в місті Хаасроде виявили тіла 2 українок: 46-річної матері та 6-річної доньки. В обох жертв були ножові поранення, а місце злочину підпалили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на VRT.

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Що відомо про вбивство українок у Бельгії

За даними судової справи, яку веде лювенський суд, подвійне вбивство сталося вранці 6 червня. Так, близько 9:30 за місцевим часом пожежна служба отримала виклик на пожежу в будинку священника на вулиці Мілсестраат у Хаасроде, поблизу Ауд-Хеверле. 

Після прибуття було зафіксовано, що з вікон квартири на першому поверсі йшов сильний дим. Близько 10:20 вогонь було взято під контроль, але під час обшуку квартири пожежники виявили двох постраждалих: матір та доньку. 

На момент прибуття жінка вже була мертвою. Дівчину реанімували, але зрештою вона також померла. На тілах обох постраждалих були ножові поранення. Прокуратура Лювена розпочала розслідування подвійного вбивства, 
– пишуть журналісти.

За попередніми висновками експерта з пожежної експертизи прокурора, займання в будинку було влаштовано навмисно.

Відомо, що загиблими була українська родина, яка проживала в Бельгії вже 3 роки. Батько загиблої дівчинки воює на фронті в Україні, у жінки також є 16-річний син, який на момент пожежі навчався у школі. За ним зараз доглядають спеціальні служби.

Наразі правоохоронці вивчають всі дані злочину та шукають винних у вбивстві, щоб притягнути їх до відповідальності.