Вбивство 4-річної дівчинки на Дніпропетровщині: нові деталі моторошного злочину

У Синельниківському районі Дніпропетровщини 16 листопада повідомили про загибель 4-річної дитини. Вона померла внаслідок жорстокого побиття, в якому звинуватили її батька.

Наступного дня після цього ЗМІ дізналися деталі цієї моторошної події. Виявилося, що батько дитини вже потрапляв до поля зору правоохоронців.

Ця подія Лежала в ліжку вкрита синцями: розслідують вбивство 4-річної дівчинки з Дніпропетровщини

Батько сам викликав швидку

Виявляється медиків до загиблої викликав чоловік, якого підозрюють у вбивстві. На момент прибуття швидкої малеча була мертва щонайменше кілька годин.

На тілі були синці різних розмірів. Було трупне задубіння, оскільки смерть настала не щойно. Також була деформація лівої ноги,

– сказав директор обласного центру екстреної медичної допомоги Радій Шевченко.

Також батько розповів лікарям, що дівчинка взагалі не вставала та відмовлялася від їжі протягом 3 днів.

До них навідувалися соцслужби

Окрім загиблої Олі, в сім'ї є й інші діти – 2 шестирічних хлопчиків. У сільраді журналістам сказали, що родина не перебувала на обліку як неблагонадійна.

Проте також зазначили, що до їхнього помешкання все ж навідувалися представники соцслужб. Причиною цьому було те, що сім'я жила бідно, а батько ніде не працював.

А ось дані правоохоронців натякають на те, що соцслужби недогледіли чи щось не договорюють. Адже 38-річного чоловіка притягали до адмінвідповідальності, коли звинуватили в неналежному виконанні батьківських обов'язків. Яке саме тоді було порушення – не розголошують.

У сільраді чоловіка "вигороджують"

У сільраді сказали, що діти ходили до дитячого садочка й не жалілися, що їх хтось б'є. Також там зазначили, що батько дівчинки не визнав своєї провини, а матір запевнила: не бачила, щоб чоловік бив доньку.

Оля падала, можливо, але він їй нічого не робив. Він твердив, що він її не бив і він її не вбивав. Що він допомагав – проводив їй реанімаційні заходи, штучне дихання, але це не допомогло,

– сказала посадовиця сільради.

При цьому жінка нічого не говорила про те, що дитина досить довго пролежала мертвою. Чому вона встала на його захист, наразі невідомо. Проте це навряд допоможе, адже чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення.

Зауважте Мати в прямому ефірі інстаграму побила 4-річну дитину: хлопчика госпіталізували

Що було відомо раніше