Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: поліція встановила злочинця
Джерело:Поліція Харківської області
У Харківській області поліція встановила причетного до смерті 6-річної дівчинки. Мирослава Третяк зникла 28 липня у Старому Салтові. Правоохоронці кажуть, що ймовірним вбивцею є 13-річний місцевий мешканець.
Дитина пішла гуляти 28 липня і не повернулась. Мати розповіла, що Мирослава самовільно вийшла з двору будинку з 13-річним сусідським хлопцем. Вже після цього вона не повернулась.
Раніше Дівчинку, яку розшукували на Харківщині, знайшли мертвою
Дівчинка вийшла з двору з сусідським хлопцем
На розшук Мирослави вирушили і правоохоронці, і волонтери. Тіло дівчинки знайшли близько 23:50 у закинутій будівлі у цьому ж селищі. У дитини були забиття голови та обличчя.
На місце жахливої події виїхали криміналісти, судово-медичні експерти та кінологи. Зловмисника вдалось знайти за лічені години.Зверніть увагу! Хлопець, який ймовірно скоїв убивство, жив по сусідству з матір'ю.
Порушили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Читайте також Поліція закриває справу про вбивство Марії Борисової
Є нюанс: хлопець – неповнолітній, отож поліція наразі готує клопотання в суд, аби провести його допит і перевести в приймальник-розподільник для дітей.
ЗМІ пишуть, що хлопець мав схильність насилля
Тим часом, у телеграм-каналі "ТРУХА" повідомляють, що затриманий і раніше мав схильність до неадекватних вчинків. Зокрема, мовиться про шкуродерство. Він начебто жорстоко убив трьох цуценят.