Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко запевнив, що окрім підлітка, інших підозрюваних у справі немає. Наразі Богдан перебуває у розподільнику, куди його доправили на місяць.

До теми Підозрюваний у вбивстві Мирослави Третяк раптово заявив, що вбивцею був інший

Досі триває експертиза

За словами Чубенка, суд може ще продовжити цей термін. Також досі триває експертиза, яка має дати відповідь на питання – чи була зґвалтована жертва вбивства.

Адвокат підозрюваного Володимир Коротун від коментарів утримується. Не розголошувати інформацію його попросили родичі хлопця. Проте раніше захисник подав скаргу на утримання підозрюваного у розподільнику.

Що казав Богдан Ф. про іншого підозрюваного?

Аудіозапис зі словами хлопця оприлюднила його сестра. Підліток каже, що, мовляв, скаржився на дівчинку іншому дорослому чоловіку. Той начебто запропонував привести дівчину до старої пекарні та розібратись з нею.

Коротко про вбивство Мирослави Третяк: