Про це пише 24 Канал з посиланням на відповідь Слов’янського міськрайонного суду Донецької області на запит видання ZMINA.

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Суд звільнив від покарання вбивць активіста Артема Мирошниченка

29 листопада 2019 року двоє неповнолітніх хлопців напали на активіста і волонтера з Бахмута Артема Мирошниченка. Тоді слідчі встановили, що мотивом для замаху на його життя могла стати українська мова. Після нападу Мирошниченко понад тиждень пробув у лікарні, де помер від отриманих травм голови, не вийшовши з коми.

Встановлено, що фігурантами вбивства були 16-річний Микола Барабаш та 17-річний Олександр Баришко. Останній раніше мав судимість за грабіж. Тоді суд оголосив хлопцям вирок – від 7 до 10 років ув'язнення.

У лютому 2025 року Полтавський районний суд та Первомайський міськрайонний суд Харківської області задовольнили подання виправних колоній, в яких перебували засуджені. Чоловіки висловили бажання підписати контракт з ЗСУ та подали відповідні заяви до колоній. Так вони отримали право вийти з в'язниці достроково. Однак за чоловіками все ще встановлено адміністративний нагляд.

Раніше за вироком Слов’янського міськрайонного суду Донецької області нападники отримали остаточні терміни ув'язнення: Барабаша хотіли позбавити волі строком на вісім років, а Баришка – на дев’ять років один місяць. Час, який чоловіки пробули в СІЗО, їм зарахували у термін перебування за ґратами.

На одному з перших судів хлопці запевняли, що напали на Артема Мирошниченка не через мову, а через бажання перевірити свої бойові навички.

Цікаво! Убитий активіст Артем Мирошниченко з 2014 року допомагав українським військовим на фронті в зоні АТО та підтримував волонтерські ініціативи на Донеччині. Уся його родина принципово говорила українською мовою не тільки на офіційних заходах, а й у побуті.

Чи може родина Мирошниченка подати апеляцію на рішення суду

Адвокат родини Артема Мирошниченка Олександр Кадієвський розповів Суспільному, що скаргу на ухвали судів про умовно-дострокове звільнення нападників можна було подати протягом семи днів. Однак з моменту рішення минуло кілька місяців.

Адвокат запевняє, що прокуратура мала б одразу повідомити родичів активіста про рішення суддів, але цього не сталося.

У Миколи Барабаша залишалось ще 2 роки 9 місяців ув'язнення, а в Олександра Баришку – 3 роки 10 місяців 26 днів.