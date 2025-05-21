З'явились перші кадри з місця вбивства Портнова

В Іспанії 21 квітня застрелили Андрія Портнова, який був колишнім радником Януковича. Вбивство відбулось в Мадриді, звідки вже з'явилось фото.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "El País".

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Фото з місця вбивства

Вбивство Портнова сталося близько 9:15 ранку, коли, за словами речника Національного штабу поліції, надійшов виклик на номер 091 про появу на вулиці людини з вогнепальними пораненнями. Він начебто вів своїх дітей до школи, коли його застрелили.

Портнов отримав поранення, несумісні з життям. Помер на місці.

Фото з місця вбивства / Денис Казанський

До слова, факт вбивства підтвердили джерела в Силах безпеки і оборони. ЗМІ повідомляють, що було кілька пострілів із вогнепальної зброї. Зокрема, 4 удари в область грудей і ще 1 – у голову.