Розстріл Портнова під школою в Іспанії: свідки розповіли подробиці гучного вбивства

Вбивство Андрія Портнова в престижному районі Мадрида стало шоком для місцевих жителів та батьків. Колишнього чиновника розстріляли біля школи, де він відводив своїх дітей, прямо на очах у свідків.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на видання El Mundo. Очевидці гучного вбивства Андрія Портнова у передмісті Мадрида діляться моторошними деталями.

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Убивство Портнова біля школи в Мадриді

П’ять пострілів пролунали, коли той відводив дітей до школи – на очах у батьків та учнів.

Убивство Андрія Портнова стало шоком для мешканців елітного району Позуело-де-Аларкон. Як пише іспанське видання, усе сталось біля воріт престижної Американської школи, коли Портнов відводив своїх доньок 10 і 12 років.

Свідки розповідають, що пролунали щонайменше п’ять пострілів – у голову, спину та шию. Його тіло залишалось лежати біля дерева поряд із Mercedes, за кілька метрів від входу до школи. У закладі одразу почалась паніка, але самі діти та вчителі в момент стрілянини були вже в класах і безпеці.

У школі великий переполох, ми в шоці і намагаємося організувати реагування,

– кажуть працівники.

Деякі батьки одразу приїхали та забрали дітей додому.

Очевидці додають, що район миттєво оточили десятки поліцейських, працювали криміналісти, використовували безпілотники та гелікоптери. Правоохоронці шукають сліди нападника, а поліція не виключає версію політичного вбивства. Тіло Портнова забрали лише через п’ять годин після трагедії.